رينيسانس كابيتال: الاقتصاد المصري سوف يجذب الاستثمار الاجنبي خلال 2018

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قام السيد أحمد بدر، والذي يعمل رئيس تنفيذي لشركة رينيسانس كابيتال وذلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتصريح عن ان أموال الاستثمار الاجنبي تتطلع إلى العودة إلى السوق المصرية مرة أخرى، وذلك لان الاقتصاد المصري اصبح من اكثر اهم الاسواق الناشئة في العالم.

وقد قام احمد بدر بالتصريح رسميا في مقابلة تلفزيونية قد تم بثها على تلفزيون بلومبرج إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة قد عملت على تعزيز السوق المصري حيث ان السوق الاقتصادي والبورصة في مصر قد اكتسبت المزيد من العمق، وذلك بسبب الخطة الجيدة التي تم تقديمها في مقترحات في البورصة.

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ومن جهة اخرى فقد اوضح السيد احمد بدر أن ما سوف يحدث من ارتفاع في أسعار النفط لن يكون له أي نوع من أنواع التأثير على مصر، حيث أنه قد اوضح ان الإصلاحات التي حدثت في الاقتصاد المصري سوف تعالج أي أثر من الممكن ان يؤثر على السوق بسبب رفع الأسعار.

ومن جانب اخر فقد اعرب الرئيس التنفيذي للبنك عن تفاؤله بشأن الجنيه المصري وذلك بسبب التوقعات الخاصة به بخصوص العام الحالي، وقال انه في شهر أكتوبر من عام 2017 قد حدث تخفيض في الدعم وفي أسعار السلع مما اثر على أهداف سعر الفائدة الخاصة بنك المركزي المصري.

والجدير بالذكر أن شركة رينيسانس كابيتال قد قالت في تصريحات رسمية لها على لسان احمد بدر أنها تتوقع ان تصبح منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أكثر المناطق جاذبية في العالم وخصوصا فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر وذلك في اثناء السنوات القادمة، حيث انه سوف يتم دعم هذه الاستثمارات بأموال أرخص ورأس مال بشري أفضل.

ومن جهته فقد قال تشارلز روبرتسون والذي يعد كبير الاقتصاديين في البنك الاستثماري العالمي رينيسانس كابيتال إن الاقتصاد المصري في الوقت الحاضر يقوم بجني جميع الفوائد المترتبة على عملية تحرير سعر الصرف التي قامت الحكومة المصرية باقرارها “تعويم الجنيه”، حيث انه قد تم التوضيح من قبل البنك أن الاستثمار في الاقتصاد المصري في الوقت الحالي يعد ملاذ امن من اجل الأسواق الناشئة.

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