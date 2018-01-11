“إل جي” تطرح ثلاجة “إنستافيو ثنيك” الذكية بمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية

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تابع موقع مصر 365 تقديم شركة إل جي إلكترونيس رويتها في مجال الصناعات المستقبلية للمطبخ الذكي عن طريق الإنترنت، خلال مشاركة شركة إل جي إلكترونيكس في “معرض الإلكترونيات الاستهلاكية عام 2018” في الولايات المتحدة الأمريكية بلاس فيجاس.

وأعلنت شركة إل جي إلكترونيكس تعلن رغبتها عن طرح منتجات للمطبخ ذكية مثل “ثلاجة أنستافيو ثينك” وغسالة الصحون كوكاد ووش التي يتم استخدامها على أعلى مستوى من الراحة والكفاءة ومنح وقت أطول لربة الأسرة لتقضيه مع عائلتها.

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أشارت شركة إل جي الكترونيكس أن تقنية “إل جي إستافيو ثينك” هي مزيج من الراحة إلى جانب الكفاءة العالية في تقنية التبريد المتطورة في صناعة إل جي مع تقديم شاشة كريستال تعمل عن طريق اللمس، ويمكن تحويل الشاشة إلى شاشة الحاسوب بمجرد النقر عليها مرتين.

وأعلنت شركة إلي جي إلكترونيكس أن تقنية “إلي جي إستافيو ثنيك” تعمل على تقديم العديد من اقتراحات وصفات الطعام اللذيذة والمختلفة، وعند اختيار الوصفة تقوم الثلاجة بإرسال معلومات بصورة تلقائية إلى الفرن المتصل مع “المساعد الصوتي أليكسا” والذي يساعد عن طريق الصوت من قراءة خطوات إعداد الوجبات التي تم اختيارها أثناء عملية الطبخ لمزيد من السهولة والراحة.

وأوضحت شركة إل جي إلكترونيس أن المطبخ الذكي يمكن مستخدمه من إمكانية الاستماع إلى الموسيقى المفضلة من خلال موقع “أمازون ميوزيك” من خلال بث الموسيقى بطريقة مباشرة عبر

“إنستافيو ثينك”.

ومن مميزات ثلاجة “إنستافيو ثنيك” تقوم على توفير نظام إدارة الغذاء بكل سهولة من خلال منصة ويب أو إس والتعرف على الكلام من خلال “أليكسا” لتمكن المستخدم من إضافة ملصقات أو علامات مع إظهار تاريخ انتهاء صلاحية المكونات الغذائية التي يتم تخزينها في الثلاجة الذكية، وتقوم الثلاجة بإصدار تنبيه عن الأطعمة المنتهية الصلاحية.

وتتيح ثلاجة “إنستافيو ثينك” إمكانية التعرف على محتويات الثلاجة من خلال الهاتف المحمول باستخدام عدسة الكاميرا التي تتميز بالرؤية البانورامية المثبتة في الثلاجة، لسهولة التعرف على ما يحتاج إليه المستخدم من المواد الغذائية من جولات التسوق الأسبوعية أو الشهرية.

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