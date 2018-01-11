“جمارك الدخان” تعلن ارتفاع إيراداتها خلال الربع الأخير من عام 2017

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تابع موقع مصر 365 ارتفاع إيرادات “جمارك الدخان” خلال الثلاثة أشهر السابقة بقيمة تصل إلى حوالي 326,9 مليون جنيه مصري، حيث بلغت عدد الحاويات الواردة عن طريق “الإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة” تحت رئاسة مدير عام الإدارة العامة لجمارك الدخان كامل على متولي، حيث أعلن ارتفاع إيرادات جمارك الدخان خلال الثلاث أشهر السابقة.

وأعلنت جمارك الدخان بالقاهرة أن جمارك الدخان قد ارتفعت خلال شهر أكتوبر، وشهر نوفمبر وشهر ديسمبر من العام الماضي 2017 والذي يعد الربع الأخير من العام السابق قد سجلت حوالي خمسمائة واثنين وسبعين حاوية للدخان الخام الوارد عن طريق نظام “الترانزيت للتخزين”.

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أوضحت جمارك الدخان بالقاهرة أن إجمالي عدد الطرود الواردة إلى جمارك القاهرة يبلغ حوالي 56213 طرد يصل وزن إلى حوالي أحد عشر ألف وثلاثمائة وتسعة وخمسين طن، وخمسمائة وسبعة كيلوجرام، كما تم الإفراج عن أربعمائة وثمانية وأربعين شهادة سحب جزئية سجل حوالي ثمانية وعشرين ألف وثمانمائة وستة طرد بوزن إجمالي ستة آلاف وعشرين طن، وأربعمائة وواحد وثمانين كيلو جرام.

وأعلن جمارك الدخان بالقاهرة إن إجمالي قيمة الضرائب والرسوم الجمركية التي تم تحصيلها من قبل الإدارة العامة لجمارك الدخان خلال الثلاثة أشهر السابقة خلال الربع الأخير من عام 2017 قد بلغت حوالي ستة وأربعين مليون وثلاثمائة وتسعة آلاف، ومائتين وواحد وأربعين جنيه مصري، بينما سجلت ضرائب القيمة المضافة التي تم تحصيلها خلال الربع الأخير من العام الماضي 2017 قد سجلت مائتين وسبعة وسبعين مليون، وأربعمائة وسبعة وتسعين ألف، وتسعمائة وإحدى عشر جنيه مصري.

أشارت جمارك دخان القاهرة أن إجمالي الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية التي تم تحصيلها من صناعة الدخان بلغت حوالي مليون وخمسمائة وسبعة وستون ألف وستمائة واثنين وخمسين جنيه مصري، والرسوم التي تم تحصيلها لصالح “غرفة الأدخنة” قد بلغت مليون وخمسمائة وسبعة وستين ألف وستمائة واثنين وخمسين جنيه، مع إجمالي قيمة المصروفات الإدارية بالإضافة إلى الدمغة على تنمية الموارد وكذلك الدمغة النوعية والنسبية التي تم تحصيلها سجلت حوالي ثمانية آلاف وثمانمائة وسبعة جنيه مصري.

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