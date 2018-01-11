“خبير بترول” يعلن بشرى سارة إلى جميع المواطنين بخصوص أسعار البنزين والوقود

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تابع موقع مصر 365 توجيه الخبير البترول “رمضان أبو العلا” رسالة ليطمئن من خلالها مواطني الدولة المصرية بخصوص أسعار الطاقة والمواد البترولية بعد الزيادة التي طرأت في الفترة الأخيرة على أسعار البترول الخام والتي بلغت حوالي سبعين دولار أمريكي للبرميل.

أوضح الدكتور “رمضان أبو العلا” أن الزيادة الأخيرة التي طرأت على أسعار البترول لن تؤثر على أي قرار من أجل العمل على إدراج زيادة مماثلة على أسعار المنتجات البترول داخل السوق المصري، وأشار أن قرارات إدراج أي زيادة على أسعار الطاقة أو على البترول تحتاج إلى الانتظار على الأقل لمدة شهر من أجل التأكد على ثبات نسبة الارتفاع التي طرأت على أسعار البترول الخام.

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أضاف الدكتور رمضان أبو العلا أن ارتفاع أسعار البترول الخام التي حدث في الفترة الحالية هو ارتفاع غير فني، ويعد هذا الارتفاع مرتبط بالأحداث التي وقعت في دولة إيران، حيث أنها دولة ذات احتياطي بترولي كبير لذلك فأنها قادرة على إحداث تغير في السعر العالمي.

وأعلن الدكتور رمضان أبو العلا أن السعر المناسب لبرميل النفط الخام هو خمسة وخمسين دولار للبرميل الواحد، وتوقع أن يعود سعر البترول الخام إلى مستويات خاصة في حين أن تهدأ الأوضاع الحالية في الدولة الإيرانية، وأوضح أن الكوارث الطبيعية مثل البراكين والعواصف والزلازل التي تحدث في معظم الدول المصدرة للبترول لابد أن يؤثر في السعر العالمي للبترول إلى حين زول أي مصدر من مصادر القلق.

وقد سجل منذ فترة قليلة عقود الخام الأمريكي “برنت” مستوى يعد جديد في الارتفاع منذ شهر ديسمبر من عام 2014 عند مستوى 69,78 دولار أمريكي للبرميل من خام البترول.

والجدير بالذكر أن “وزارة النفط”: في الدولة الإيرانية أعلنت على لسان الوزير “بيجن زنغنه” قوله “إن أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك غير متحمسين لزيادة أسعار الخام نظراً لبواعث القلق المتعلقة بإنتاج النفط الصخري”، وقد أعلن وزير النفط الإيراني أن ارتفاع أسعار خام البترول “برنت” قد تجاوزت الستين دولار للبرميل خلال الأيام الأخيرة ويرجع هذا إلى السبب في تخفيضات المعروض من خام البترول وبرودة الطقس.

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