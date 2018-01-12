وزارة التموين تؤكد أن مخزون القمح يكفي حتى شهر مايو القادم

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تبحث وزارة التموين دائماً وراء تقديم جميع السلع الهامة والأساسية الذي يبحث عنها جميع المواطنين، وذلك لسد احتياجاتهم بكافة الأشكال الممكنة والوزارة تقدم جميع السلع مثل الأرز والزيت والسكر والخبز وغيرها، ويتم تقديمها لمن يملكون بطاقة الدعم التمويني وهذا يحدث لتوفير جميع السبل الخاصة براحة جميع المواطنين المصريين.

جديراً بالذكر أيضاً ان ممدوح رمضان وهو يشغل منصب المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، وأكد أن الوزارة على وشك الأنتهاء من مناقصة تقوم فيها بشراء 115 طن من القمح الروسي، وأشار أيضاً إلى أن المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي حتى شهر مايو القادم، وهذا الخبر اسعد جميع المواطنين في كل مكان.

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كما أن الوزارة قامت بشراء القمح من شركة إيه أو إس حوالي 55 ألف طن وهم بسعر 192 دولاراً وسوف يكون التسليم على ظهر سفينة الذين يأتون عبر قناة السويس، وهذا بالإضافة إلى تكلفة الشحن والذي تقدر بـ15.60 دولاراً للطن الواحد، وهذا يعادل ويساوى 207,60 دولاراً للطن الواحد ولكن تكون شاملة جميع مصاريف الشحن الخاصة به.

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يذكر أيضاً أنه أشار خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج المذاعة على قناة “العاصمة” أن المناقصة الخاصة باستيراد القمح تعتبر هي أقل سعراً عن نظيرتها السابقة، وأضاف أيضاً أن مصر تعزم حالياً على تأمين جميع الاحتياجات الخاصة بها، وتقديمها للشعب المصري وسد حالات العجز المتوفرة في بعض السلع الهامة والاساسية الذي يحتاج اليه المواطن المصري يومياً.

وأشار أيضاً خلال المداخلة الهاتفية أن الوزارة قامت بشراء حوالي 60 ألف طن من داخل الشركة نفسها بسعر يقدر بـ 193.30 دولاراً للطن، ويتم تسليمها أيضاً على ظهر السفن الذي تأتي لقناة السويس تكون تكلفة شحنها 14.80 دولار، وهذا يساوي حوالي 208.10 دولار للطن وتكون شاملة تكلفة الشحن وهذا ما تبحث عنه الوزارة في الوقت الحالي لتقديمه لجميع المواطنين.

وأخيراً يتم تقديم وطرح القمح في الاسواق المصرية لأن جميع المواطنين المصريين يريدون الحصول عليه دائماً، وهو يعتبر من أهم الأشياء الذي يستخدم في الكثير من الصناعات الغذائية الهامة، لذا تحرص الدولة على توفيره بأستمرار وطرحه دائماً وتقديمه للمصريين.