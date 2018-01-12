الذهب يسجل أعلى مستوى له بالتزامن مع صعود اليورو أمام الدولار

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يشكل الذهب أهمية كبيرة لجميع الأشخاص سواء داخل أو خارج مصر لأنه من اكثر المعادن النفيسة شراء وتداول، لذا يتم البحث يومياً عن الاسعار الخاصة بالذهب داخل البورصة العالمية، وذلك لأن اسعار الذهب يتحدد على أساسها اسعار العديد من السلع الهامة والأساسية الذي يحتاج إليها الكثير من المواطنين، وهو يعتبر في الوقت الحالي من أكثر المعادن الغير مستقرة.

لذلك خلال الأربع أشهر الماضية ارتفعت كثيراً اسعار الذهب وهي كادت أن تقترب من أعلى مستوياتها وهذا ما تم تسجيله خلال الجلسة الماضية، وهذا أتي بعدما أظهر محضر اجتماع للبنك المركزي الأوروبي نبرى قوية جداً وهو الذي يعتبر قام بتعزيز اليورو أمام الدولار، وتم تسجيل ذلك في البورصة العالمية وتقديمه لجميع الاشخاص الاقتصاديون.

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ومن الجدير بالذكر أيضاً ان محضر اجتماع شهر ديسمبر الماضي أكد أن البنك المركزي الأوروبي، لابد وأن يعيد النظر في جميع التوجيهات الهامة والخاصة بسياسته منذ أوائل عام 2018 الحالي، وتم التأكيد على أنه لابد وأن يقوم بتعديل لغته بشكل تدريجي حتى ينعكس ذلك على تحسين جميع الآفاق الخاصة بالنمو، وهذا ما يتم تقديمه بشكل دائم.

يذكر أيضاً أن الدولار شهد في الآونة الأخيرة مزيد من الضعف بشكل عام، وهذا بعدما تم اظهار العديد من البيانات الخاصة بارتفاع طلبات إعانة البطالة الحكومية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وشهد انخفاضاً في أسعار المنتجين وهذا ما جعل حيازة الذهب المقوم بالدولار أقل من التكلفة الخاصة لحائزي الذهب بالعديد من العملات الأخرى.

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وأيضاً سعر الذهب زاد كثيراً في السوق الفورية لـ0.4% إلى 1322.36 دولاراً للأوقية وهذا في أواخر التعاملات داخل السوق المحلي ووصل يوم الأربعاء الماضي لـ 1326.56، وهو يعتبر أعلى مستوى له منذ يوم 15 سبتمبر الماضي، كما أن العقود الأمريكية ارتفع تسليمها في فبراير الماضي وتصل لـ0,2% إلى 1322.50 دولاراً للأوقية الواحدة.

كما أن من المعادن الهامة الذي ارتفعت الفضة ووصلت 0.24% إلى 16.98 دولاراً للأوقية، وهذا بعدما سجلت يوم الأربعاء الماضي أدنى مستوى لها خلال أسبوعين ووصلت إلى 16,86 دولار، أما عن البلاتين وصل 1,3% إلى 983,50 دولار للأوقية وهذا بعد أن سجل 985.10 دولار وهذا يعتبر أعلى مستوى له منذ يوم 15 من سبتمبر الماضي.