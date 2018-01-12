تجار الأثاث في دمياط يخفضون الأسعار 35% بسبب الركود

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تعتبر محافظة دمياط من أهم المحافظات الذي تقوم بصناعة الأثاث، وبسبب موسم الشتاء تشهد أسواق بيع الأثاث حالة من الركود التام وتوقف البيع والشراء في هذا الوقت، لذلك أضطر جميع أصحاب المعارض والذين يقومون بصناعة وبيع الأثاث بالتقليل من الأسعار الخاصة بالأثاث ويكون ذلك بنسبة تتراوح ما بين 15 و 35%.

وفي موسم الشتاء تكون حالة الأسواق راكده جداً خاصة عندما يأتي عيد الفطر وعيد الأضحى في فصل الشتاء، وهذا على عكس فصل الصيف والذي تشهد فيه السوق حالة من الرواج لأنه يكثر فيه الزيجات وهذا ينعكس على زيادة الطلب على الأثاث، وتحدث أحد أصحاب المعارض قائلاً أنه في الغالب تنخفض أسعار الموبيليا والأثاث في فصل الشتاء.

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ومن الجدير بالذكر أيضاً أن هذا يضطر التجار للبيع بالسعر التجاري ونزول جميع الأسعار لأكثر من 30% وهذا يكون من أجل بيع الأثاث الراكد بالمعارض والمستهلك في مخازن ومعارض الموبيليا، وتوجد العديد من التخفيضات في فصل الشتاء ولكن الاسعار سوف ترتفع مجدداً في فصل الصيف، وأصحاب الورش سوف يبيعون بنفس السعر لأن في الغالب الورش تقوم بالبيع بسعر التكلفة فقط.

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يذكر أيضاً أن أحد تجار الموبيليا تحدثوا وأكدوا أن أسعار الأثاث في فصل الشتاء تتميز بأنها اسعار تجارية، وهذا لان جميع التجار يبيعون بسعر التكلفة فقط ويكون ذلك من أجل تصريف منتجاتهم في المعارض والمخازن وهذا قبل فرش المعارض بالموديلات الجديدة، ويكون ذلك مناسب لفصل الصيف ووقت عودة المغتربين من الخليج في فصل الصيف للزواج وهم يريدون شراء الأثاث من دمياط.

كما أن تحدث أحد أصحاب ورش صناعة الأثاث قائلاً أن موسم الشتاء هو أكثر المواسم الذي يوجد به الركود، وأنه يقوم بالصناعة في فصل الشتاء بدلاً من اغلاق الورشة والجلوس على المقاهي وهو يعمل على الحفاظ على جميع الصنايعية والعمال، لذلك يبيع بسعر التكلفة فقط دون زيادة هامش الربح وهذا على عكس زيادة الطلب في فصل الصيف.

وأخيراً أكد أحد المسئولين ان اجمالي المبيعات في جميع المعارض الخاصة بـ الاثاث الدمياطي جميعها تحمل شعار صنع في دمياط، وهذا تم الحصول عليه خلال أيام قليلة، وتم إنشاء معرض منذ أسبوعين تقريباً داخل مدينة نصر وكان يتم فيه بيع الأثاث الدمياطي، وبلغ إجمالي المبيعات حوالي 3.611 مليون جنيه وشهد المعرض اقبال كبير من قبل جميع المواطنين من جميع المحافظات خلال أيام تقديمه.