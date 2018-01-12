“الغرف التجارية” تطالب “وزير الصحة” تمثيل “الصيدليات” بقانون التأمين الصحي الجديد

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس اتحاد الغرف التجارية “أحمد الوكيل” حيث طالب وزير الصحة والسكان الدكتور “أحمد عماد الدين راضي” أن يقوم بتمثيل “الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات” إمام لجنة إعداد اللائحة التنفيذية من “قانون التأمين الصحي الجديد”.

وقد قام أحمد الوكيل بتوجيه خطاب إلى وزير الصحة والسكان شدد على ضرورة أن يقوم بمثيل “العشبة العامة لأصحاب الصيدليات” أمام الهيئات التي تم ذكرها خلال “قانون التأمين الصحي الجديد” باعتباره ممثل عن أصحاب الصيدليات تبعاً لما أكده القانون.

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أشار رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات الدكتور “محمود عبدالمقصود” أن مجلس أدارة الشعبة يقوم على تثمين موقف رئيس “الاتحاد العام للغربة التجارية” الذي يدعم مطالب “أصحاب الصيدليات” المشروعة.

وأعلن سكرتير عام الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات الدكتور “حاتم البدوي” بصفته الشرعية الممثلة لأصحاب الصيدليات قائلاً “لن تتهاون في الدفاع عن مصالح أصحاب الصيدليات” وأشار أن الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات سوف يتابع عن قرب مع وزير الصحة والسكان مدى استجابته لمطالب أصحاب الصيدليات.

وأعلن الدكتور “حاتم بدوي” قائلا “أن موقف رئيس اتحاد الغرف يدعم مطالب الصيادلة”، وأضاف أن مشاركة الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات فيما يخص مجال الصيدلية أمر يدل على تغيير الفكر وكذلك منظور التعامل في المشكلات التي كانت توجه قطاع الصيادلة.

وأعلن “أحمد الوكيل” أنه قد قامت بتوجيه خطاب إلى وزير الصحة والسكان يطالب فيه بضرورة أن يقوم الدكتور “أحمد عماد الدين راضي” بتمثيل الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات في “لجنة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الجديد” أمام جميع الهيئات التي تم ذكرها في نصوص قانون التأمين الصحي الجديد، باعتباره ممثل لأصحاب الصيدليات حسبما تم ذكره في القانون.

أشار أحمد الوكيل أن الخطاب قد طالب أيضا بالتعاقد مع جميع الصيدليات المرخصة تبعا لقانون سنة 1955 تحت رقم 127 بخصوص مزاولة مهنة الصيدلة، بالإضافة إلى القرار الوزاري الذي يعمل على تنظيم الشروط الصحية التي يجب أن يتم توافرها في الصيدليات، وأضاف أن جميع الصيدليات في جمهورية مصر العربية سوف تكون في قمة الالتزام بقواعد الجودة التي سوف يتم إقرارها من قبل “هيئة الاعتماد والجودة”.

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