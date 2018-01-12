“الاستثمار العقاري” تؤكد أن تنوع المنتجات والمنافسة دفع إلى مزيد من الابتكارات

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أدلى بها عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية المهندس “علاء فكري” حيث أكد أن تنوع المنتجات التي تقدمها الجهات العاملة في مجال الاستثمار العقارية إلى جانب زيادة عدد الشركات العاملة في الاستثمارات العقارية خلال الفترة الأخيرة هو ما دفع إلى ابتكار العديد من آليات جديدة في مجال المنافسة الاقتصادية لجذب العملاء.

أوضح المهندس علاء فكري أن العميل لابد أن يقوم بإجراء دراسة دقيقة لسوق الاستثمار العقاري من أجل اختيار المنتج العقاري المناسب له تبعاً لاحتياجاته، كما لابد من التأكد من جدية الشركات العامة في مجال الاستثماري العقاري قبل البدء في التعامل مع الشركة.

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أشار المهندس علاء فكري أن شركات المقاولات والشركات العاملة في مجال الاستثمار العقاري تتنافس في الفترة الحالية في تقديم العديد من المشروعات العقارية بأعلى جودة إلى جانب توفير المواصفات القياسية التي تناسب احتياجات السوق العقاري الحالي في الدولة المصرية.

أعلن المهندس علاء فكري أن الفترة الأخيرة قد شهدت اهتمام كبير من قبل العملاء في السوق المصري من أجل البحث عن الشركات العاملة في مجال الاستثمار العقاري من أجل توفير خدمات ما بعد البيع لتأكد على عدم الاخلال بالمواصفات القياسية للمشروع العقاري، مع ضمان عدم انتشار العشوائيات.

أكد المهندس علاء فكري أن الشركات العاملة في مجال الاستثمارات العقارية تعمل في الفترة الحالية على التركيز على إجراءات الدراسات بصورة دقيقة، وتعتمد على إجراء استطلاع لآراء العملاء السابقين إلى جانب العملاء الحاليين والجدد من أجل التعرف على احتياجات السوق العقاري من مشروعات عقارية تكون مقصد للجميع.

وأعلن المهندس علاء فكري أن مواصفات المشروعات العقارية على جانب مساحات المشروعات وكذلك الخدمات المطلوبة توفرها في جميع المشروعات العقارية من أجل ضمان تنفيذ الوحدات السكنية التي تتلاءم مع احتياجات القطاع العقاري في السوق المصري خلال الفترة الحالية.

والجدير بالذكر أن هناك حالة من النشاط في طرح المشروعات العقارية المختلفة من قبل العديد من الشركات العامة في مجال الاستثمارات العقارية إلى جانب طرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للعديد من المشروعات السكنية المتنوعة مما يدل على رواج في السوق العقاري في الفترة الحالية.

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