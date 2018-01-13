بدء إجراءات تحرير سعر صرف الدرهم المغربي تدريجياً من يوم الأثنين القادم

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قامت الحكومة المغربية ببدء تنفيذ العملية الخاصة بتحرير سعر صرف الدرهم المغربي بشكل تدريجي وهذا حتى يخضع للمراقبة، وسوف يكون ذلك بدءً من يوم الأثنين القادم الموافق يوم الخامس عشر من يناير 2018، وهذا وفقاً لما أكدته العديد من المصادر الرسمية وأكدت على وجود الكثير من التعديلات الاقتصادية الهامة الذين يبحث عنها جميع المواطنين في المغرب.

وأكد أيضاً سعد الدين العثماني الذي يشغل منصب رئيس الحكومة المغربية، للكثير من المصادر الصحفية العالمية والمحلية إن القرارات التي تم اتخاذها من مجلس الوزراء أمس الجمعة سوف تدخل في حيز التنفيذ يوم الاثنين القادم، وهي تعتبر من القرارات الهامة التي اتخذتها الحكومة المغربية للحفاظ على سعر صرف الدرهم المغربي داخل البنوك.

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ومن الجدير بالذكر أيضاً ان الحكومة المغربية تريد أن تطلق على هذا الاصلاح الذي يحدث حالياً ويرغب فيه صندوق النقد الدولي اسم “مرونة في سعر الصرف”، وهذا يكون وسط العديد من التقلبات الهامة وتسجل نسبتها ما بين 5% أو 2.5% وهذا يتم تقديمه في كل اتجاه ويكون مقابل 0.3% في الوقت الحالي، وهذا بدلاً من تحرير سعر صرفه.

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وتم التأكيد على أنه لن يكون خاضعاً أبداً لخفض القيمة الخاصة بالعملة، ووزارة الاقتصاد والمالية سوف تقوم بتقديم حالياً العديد من الخطط الخاصة بالعملة الخاصة بها، وهذا وفقاً لما قامت بالاعلان عنه في بيان خاص لها ان البنك المغربي أو ما يطلق عليه المصرف المركزي، سوف يواصل التدخل في السوق الخاص بالصرف الاجنبي وهذا يكون من أجل ضمان وجود السيولة دائماً، وهذا يساهم في استقرار الدرهم المغربي أمام باقي العملات الأخرى.

كما أن هذا الاصلاح يعتبر كان مقرراً في الأصل في شهر يوليو الماضي، ولكن الحكومة المغربية قامت بتقديم تقرير تؤجل فيه هذا القرار ووضحت أنها تريد أن تقوم بعمل العديد من الدراسات الاضافية، وهذا يكون بشأن سلامة الاقتصاد المغربي والبحث عن تقديم جميع الطرق الهامة والمختلفة للمساعدة في الارتقاء بالدرهم المغربي أمام سعر الصرف الأجنبي.

وأخيراً سوف تقوم السلطات النقدية في المغرب حالياً بتحديد السعر الخاص بصرف الدرهم، ويكون هذا على أساس سلة من الدولار واليورو والذي تقدر نسبتهم 60% و40% على التوالي، وهذا يساهم في تحرير سعر صرف الدرهم المغربي في جميع البنوك المصرفية المتعددة.