وزيرة التخطيط تعلن عن توقعات معدل النمو الاقتصادي هذا العام بقيمة 5.5%

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أعلنت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتورة “هالة السعيد” خلال مجموعة من التصريحات التي قامت بها عن عزم الحكومة خلال الفترة الحالية المحافظة على معدل النمو الاقتصادي الذي استطع اقتصاد البلاد الوصول إليه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2017/2018.

وذلك خلال الربع الثاني من نفس العام المالي، هذا إن لم تقم الحكومة برفعه خلال تلك الفترة، كما أشارت وزيرة التخطيط خلال التصريحات التي قامت بها إلى المؤشرات الأولية التي استطع الاقتصاد المصري تحقيقها خلال تلك الفترة.

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وأعلنت أن تلك المؤشرات تؤكد قدرة الاقتصاد على تحقيق معدل نمو خلال العام المالي الحالي يتراوح ما بين 5.3% وحتى 5.5%، هذا بعد أن تمكن الاقتصاد من تحقيق نحو 4.8% خلال العام المالي الحالي.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي قامت وزيرة التخطيط بحضوره اليوم السبت، فقد أعلنت عن استهداف الحكومة خلال العام المالي المقبل 2018/2019 الوصول بمعدل نمو يعادل 6%، وذلك من خلال الوصول بحجم الاستثمارات الأجنبية الكلية إلى نسبة 20% بعد رفعها خلال تلك الفترة.

هذا حيث تسعى الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية التخلص من الارتفاعات التي طرأت على معدلات التضخم خلال الفترة الماضية.

هذا وبدأ الاقتصاد المصري سلسلة كفاحه منذ ثورة يناير عام 2011، حيث عمد الاقتصاد المصري إلى الاعتماد هاى الاستثمارات الأجنبية والسياحة، هذا بجانب الإصلاحات المدعومة التي تسعى الحكومة المصرية إلى تنفيذها، وذلك من خلال القرض الذي أقدمت عليه البلاد من قبل صندوق النقد الدولي.

وأعلن مجموعة من الخبراء الاقتصاديين خلال التصريحات التي قاموا بها إلى ظهور العديد من المؤشرات الإيجابية على الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، هذا على الرغم من التحديات والمشكلات التي يواجهها الاقتصاد خلال الفترة الأخيرة.

الأمر الذي يؤكد فعالية برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي عمدت الحكومة المصرية إلى تنفيذه خلال الفترة الأخيرة، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات الاقتصادية القاسية، حيث تهدف الحكومة من خلال تلك الإجراءات إلى التخلص من الدعم على السلع والمنتجات الأساسية التي تُقدم للمواطن.

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