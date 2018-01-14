أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 14/1/2018: سعر الحديد والاسمنت الآن فى مصر

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أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 14/1/2018: سعر الحديد والاسمنت الآن فى مصر
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 14/1/2018: سعر الحديد والاسمنت الآن فى مصر

جاء في أحدث التحديثات الرسمية أن سعر الحديد والاسمنت في مصر قد سجل في عمليات البيع والشراء التي تمت اليوم حالة ثبات بخلال التذبذب الذي قد سجله المؤشر في الماضي، وقد أكد المهتمين أن سعر الحديد والاسمنت في الأسواق المصرية لم يشهد اليوم ارتفاع جديد أو انخفاض مؤقت كما شهدته حالته مؤخرًا ولكن جميع الشركات المنتجة قد أعلنت عن حالة استقرار فى تعاملات اليوم.

أعلن خبراء سوق البناء والتعمير أنه بالنسبه الى سعر طن الحديد مازال متمسك بنفس سعر الطن فيه، ولم تعلن الشركات المنتجة عن أي زيادة فى سعر الحديد مقارنة بما ورد من اسعار يوم امس والأيام الأخيرة، كما يتوقع الخبراء أن تشهد الاسواق المصرية مزيد من التذبذب خلال العام الجديد وبعض الارتفاعات المتأثرة بالعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية في مصر.

إسم الشركةأقل سعرأعلى سعر
حديد عز12100 جنيه12100 جنيه
حديد بشاي12080 جنيه12080 جنيه
حديد العتال12050 جنيه12050 جنيه
حديد عطيه12000 جنيه12050 جنيه
حديد سرحانغير متاحغير متاح
حديد المراكبي11950 جنيه11950 جنيه
حديد المصريين11950 جنيه11950 جنيه
حديد المعاديغير متاحغير متاح
مصر الكومي11850 جنيه11850 جنيه
حديد العشري11850 جنيه11850 جنيه
حديد الجيوشي11850 جنيه11850 جنيه
حديد مصر ستيل11850 جنيه11850 جنيه
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عاد سعر الاسمنت في مصر إلي الثبات المقت بعد أن أثر بشكل كبير خلال الأيام الماضية بالتذبذب الذي قد شهده فى تعاملاته، حيث أعلنت المؤشرات أن سعر الأسمنت البورتلاندي لم يتغير سعر الطن فيه وأعلنت الشركات المنتجة حالة من الثبات المؤقت في عمليات البيع والشراء اليوم مقارنة بما ورد من تعاملات يوم الأمس.

الشركة إسم المنتجالسعر
الشركة العربيه للأسمنتالمسلح955 جنيه
أسمنت النصرالنصرغير متاح
أسمنت اسيوطالمهندس980 جنيه
الفهدالفهد غير متاح
شركة صناعات مواد البناءالتعمير923 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيكغير متاح
أسمنت حورسحورسغير متاح
أسمنت النهضةالصخرة903 جنيه
أسمنت وادي النيلالمصري910 جنيه
لافارج للأسمنتالمخصوص932 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوانأسوان900 جنيه
أسمنت العريشالعسكري890 جنيه
أسمنت سيناءسيناء890 جنيه
الشركة القومية للأسمنتالفاخرغير متاح
السويس للأسمنتالسويس933 جنية
أسمنت بورتلاند طرةطرة938 جنية
أسمنت تكنو تكنوغير متاح
أسمنت حلوانحلوان933 جنية
أسمنت شورىشورىغير متاح
مصر بني سويفمصر بني سويف915 جنيه
السويديالسويدي933 جنيه
جنوب الواديجنوب الوادي905 جنيه
مصر للأسمنت قناالمسله903 جنيه
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على الرغم من الزيادات الماضية التي أكد الخبراء على أنها غير متوقعة ولا يوجد أسباب تبررها إلا أن سعر الأسمنت الأبيض داخل الأسواق المصرية لم يرتفع، كما أعلنت المؤشرات أن أسعار سوق البناء والتعمير لم تلاحظ أي تغيير على سعر الاسمنت الأبيض مما يميزه عن باقي الشركات المنتجة للأنواع الأخرى من الاسمنت.

إسم الشركةإسم المنتجالسعر
سيناء للأسمنت الأبيضالأبيض العادة1780 جنية
سوبر سيناءسيناء1730 جنية
رويال المنيا للأسمنت الأبيضسوبر رويال1720 جنية
رويال العادةرويالغير متاح
أسمنت حلوان المنياالواحه الأبيض1720 جنية
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الشركةالسعر
اسمنت سيناء النخيلغير متاح
الشركة القومية للأسمنتغير متاح
أسمنت حلوان858 جنيه
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وعن سعر الاسمنت المخلوط على الرغم من تأثر الشركات المنتجة وتخبطها خلال الفترة الماضية بين الغياب والحضور المتذبذب والإعلان عن ارتفاع وانخفاض سعر الاسمنت المخلوط في مصر إلا أن اليوم قد أكدت الشركات علي استقرار سعر الطن مقارنة بتعاملات الأمس.

وبالنسبة إلى سعر الأسمنت المقاوم أعلنت المؤشرات أنه لم يخالف مسار باقي الشركات اليوم و عاد ليشهد استقرار في تعاملاته بعد تذبذبه السابق وسط توقعات بعدم استقراره خلال الفترة القادمة.

الشركةإسم المنتجالسعر
أسمنت أسيوط المقاومالمقاوم980 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيك سي وترغير متاح
لافارج للأسمنتقاهر البحار970 جنيه
السويس للأسمنتالسويس سي ووتر965 جنيه
السويديالسويدي المقاوم970 جنيه
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