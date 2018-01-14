أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 14/1/2018: سعر الحديد والاسمنت الآن فى مصر

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جاء في أحدث التحديثات الرسمية أن سعر الحديد والاسمنت في مصر قد سجل في عمليات البيع والشراء التي تمت اليوم حالة ثبات بخلال التذبذب الذي قد سجله المؤشر في الماضي، وقد أكد المهتمين أن سعر الحديد والاسمنت في الأسواق المصرية لم يشهد اليوم ارتفاع جديد أو انخفاض مؤقت كما شهدته حالته مؤخرًا ولكن جميع الشركات المنتجة قد أعلنت عن حالة استقرار فى تعاملات اليوم.

أعلن خبراء سوق البناء والتعمير أنه بالنسبه الى سعر طن الحديد مازال متمسك بنفس سعر الطن فيه، ولم تعلن الشركات المنتجة عن أي زيادة فى سعر الحديد مقارنة بما ورد من اسعار يوم امس والأيام الأخيرة، كما يتوقع الخبراء أن تشهد الاسواق المصرية مزيد من التذبذب خلال العام الجديد وبعض الارتفاعات المتأثرة بالعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية في مصر.

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إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر حديد عز 12100 جنيه 12100 جنيه حديد بشاي 12080 جنيه 12080 جنيه حديد العتال 12050 جنيه 12050 جنيه حديد عطيه 12000 جنيه 12050 جنيه حديد سرحان غير متاح غير متاح حديد المراكبي 11950 جنيه 11950 جنيه حديد المصريين 11950 جنيه 11950 جنيه حديد المعادي غير متاح غير متاح مصر الكومي 11850 جنيه 11850 جنيه حديد العشري 11850 جنيه 11850 جنيه حديد الجيوشي 11850 جنيه 11850 جنيه حديد مصر ستيل 11850 جنيه 11850 جنيه

عاد سعر الاسمنت في مصر إلي الثبات المقت بعد أن أثر بشكل كبير خلال الأيام الماضية بالتذبذب الذي قد شهده فى تعاملاته، حيث أعلنت المؤشرات أن سعر الأسمنت البورتلاندي لم يتغير سعر الطن فيه وأعلنت الشركات المنتجة حالة من الثبات المؤقت في عمليات البيع والشراء اليوم مقارنة بما ورد من تعاملات يوم الأمس.

الشركة إسم المنتج السعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 955 جنيه أسمنت النصر النصر غير متاح أسمنت اسيوط المهندس 980 جنيه الفهد الفهد غير متاح شركة صناعات مواد البناء التعمير 923 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك غير متاح أسمنت حورس حورس غير متاح أسمنت النهضة الصخرة 903 جنيه أسمنت وادي النيل المصري 910 جنيه لافارج للأسمنت المخصوص 932 جنيه أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 900 جنيه أسمنت العريش العسكري 890 جنيه أسمنت سيناء سيناء 890 جنيه الشركة القومية للأسمنت الفاخر غير متاح السويس للأسمنت السويس 933 جنية أسمنت بورتلاند طرة طرة 938 جنية أسمنت تكنو تكنو غير متاح أسمنت حلوان حلوان 933 جنية أسمنت شورى شورى غير متاح مصر بني سويف مصر بني سويف 915 جنيه السويدي السويدي 933 جنيه جنوب الوادي جنوب الوادي 905 جنيه مصر للأسمنت قنا المسله 903 جنيه

على الرغم من الزيادات الماضية التي أكد الخبراء على أنها غير متوقعة ولا يوجد أسباب تبررها إلا أن سعر الأسمنت الأبيض داخل الأسواق المصرية لم يرتفع، كما أعلنت المؤشرات أن أسعار سوق البناء والتعمير لم تلاحظ أي تغيير على سعر الاسمنت الأبيض مما يميزه عن باقي الشركات المنتجة للأنواع الأخرى من الاسمنت.

إسم الشركة إسم المنتج السعر سيناء للأسمنت الأبيض الأبيض العادة 1780 جنية سوبر سيناء سيناء 1730 جنية رويال المنيا للأسمنت الأبيض سوبر رويال 1720 جنية رويال العادة رويال غير متاح أسمنت حلوان المنيا الواحه الأبيض 1720 جنية

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الشركة السعر اسمنت سيناء النخيل غير متاح الشركة القومية للأسمنت غير متاح أسمنت حلوان 858 جنيه

وعن سعر الاسمنت المخلوط على الرغم من تأثر الشركات المنتجة وتخبطها خلال الفترة الماضية بين الغياب والحضور المتذبذب والإعلان عن ارتفاع وانخفاض سعر الاسمنت المخلوط في مصر إلا أن اليوم قد أكدت الشركات علي استقرار سعر الطن مقارنة بتعاملات الأمس.

وبالنسبة إلى سعر الأسمنت المقاوم أعلنت المؤشرات أنه لم يخالف مسار باقي الشركات اليوم و عاد ليشهد استقرار في تعاملاته بعد تذبذبه السابق وسط توقعات بعدم استقراره خلال الفترة القادمة.