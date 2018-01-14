الحكومة المصرية تقترض اليوم الأحد 14.5 مليار جنيه لسد العجز بالموازنة

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في إطار سعي البنك المركزى المصري إلى مساندة الدولة والحرص علي سد عجز الموازنة، قرر البنك أن يقوم بطرح اليوم الأحد، أذون خزانة نيابة عن الحكومة المصرية المتمثلة في وزارة المالية.

أكد البنك المركزي علي أن قيمة طرح اليوم تقدر بحوالي 14.5مليار جنيه، وأن هذا الطرح من أذون خزانة المقرر سوف تبلغ قيمة الطرح الأول منه في الأسواق نحو 6.7 مليار جنيه وذلك لمدة 91 يومًا.

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بينما جاء أن قيمة أذون خزانة الطرح الثاني سوف تقدر بنحو 7.7 مليار جنيه على أن تكون مدتها نحو 266 يومًا لأجل، كما أكدت المصادر الرسمية أن قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة المتوقعة حتي أخر العام المالي الجاري حوالي 370 مليار جنيه مصري.

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جدير بالذكر أن الدولة تعمل على سد العجز في الموازنة بالعديد من الطرق التي تستخدمها الدول بشكل عام، والتي من ضمنها أن يقوم البنك المركزي يطرح أذون وسندات خزانة في الأسواق، ويكون أكثر المهتمين والمشترين لهذا الطرح البنوك العاملة بنفس الدولة.

كما تقوم الحكومة بجانب استخدامها لعملية طرح أدوات الدين الحكومية باستخدام طريق المساعدات الأخرى والتي من ضمنها استخدام المنح المقدمة من قبل الدول العربية بالإضافة إلى استخدام القروض الدولية التي سبق وأن منحت إليها في وقت سابق.

من جهة أخرى، يأتي تدخل البنك المركزي في تقديم هذا الطرح نيابة عن وزارة المالية دائمًا، في إطار خطته الموضوعة لمساندة الدولة.