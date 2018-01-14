أسعار السلع الاستهلاكية ونسب التغير بها حسب ما كشفته التعبئة والإحصاء

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يبحث جميع المواطنين حالياً عن أسعار جميع السلع الاستهلاكية المستخدمة يوميا، وهذا في ظل الارتفاع الهائل لأسعار السلع والخدمات المقدمة للمصريين، وأماكن توافرها “المجمعات الاستهلاكية” والمنافذ الذي تقدم فيها جميع السلع.

وهذا ما شهدته الأسواق خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين وسوف نقدم لكم ما قام برصده جهاز الإحصاء في الأسواق المصرية، التي تم رصدها من قبل الجهاز وهذا بالإضافة إلى نسب التغير بها ومقارنتها بالأسعار المماثلة لها في عام 2016.

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ومن الجدير بالذكر ايضاً أننا سوف نقدم لكم جميع أسعار اللحوم الطازجة والمجمدة، والاسماك الطازجة والمجمدة والألبان وجميع منتجاتها والزيوت والعطارة والبقالة والكثير من المنتجات الهامة والاساسية، حصر شامل وكامل لجميع المنتجات الغذائية والاستهلاكية المستخدمة في جميع الأسواق المصرية.

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