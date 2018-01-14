أسعار السلع الاستهلاكية ونسب التغير بها حسب ما كشفته التعبئة والإحصاء

آخر تحديث: أخبار الإقتصاد
أسعار السلع الاستهلاكية ونسب التغير بها حسب ما كشفته التعبئة والإحصاء
السلع الاستهلاكية

يبحث جميع المواطنين حالياً عن أسعار جميع السلع الاستهلاكية المستخدمة يوميا، وهذا في ظل الارتفاع الهائل لأسعار السلع والخدمات المقدمة للمصريين، وأماكن توافرها “المجمعات الاستهلاكية” والمنافذ الذي تقدم فيها جميع السلع.

وهذا ما شهدته الأسواق خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين وسوف نقدم لكم ما قام برصده جهاز الإحصاء في الأسواق المصرية، التي تم رصدها من قبل الجهاز وهذا بالإضافة إلى نسب التغير بها ومقارنتها بالأسعار المماثلة لها في عام 2016.

ومن الجدير بالذكر ايضاً أننا سوف نقدم لكم جميع أسعار اللحوم الطازجة والمجمدة، والاسماك الطازجة والمجمدة والألبان وجميع منتجاتها والزيوت والعطارة والبقالة والكثير من المنتجات الهامة والاساسية، حصر شامل وكامل لجميع المنتجات الغذائية والاستهلاكية المستخدمة في جميع الأسواق المصرية.

تعرف على التفاصيل الذي كشفتها التعبئة والإحصاء عن أسعار السلع
متوسط أسعار السلع الغذائية
تعرف على التفاصيل الذي كشفتها التعبئة والإحصاء عن أسعار السلع الاستهلاكية ونسب التغير بها
أسعار الخضروات والفواكهة الطازجة
تعرف على التفاصيل الذي كشفتها التعبئة والإحصاء عن أسعار السلع
اللحوم المحلية والمستوردة
تعرف على التفاصيل الذي كشفتها التعبئة والإحصاء عن أسعار السلع
الطيور الحية والمجمدة
تعرف على التفاصيل الذي كشفتها التعبئة والإحصاء عن أسعار السلع
الاسماك الطازجة والمجمدة
تعرف على التفاصيل الذي كشفتها التعبئة والإحصاء عن أسعار السلع
الألبان ومنتجاتها
تعرف على التفاصيل الذي كشفتها التعبئة والإحصاء عن أسعار السلع
البقالة والعطارة

 

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