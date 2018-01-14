الإسكان تنشئ محطات تحلية مياه خلال الخمسة سنوات القادمة

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تسعى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال الفترة الحالية إلى البحث عن بدائل للتخلص من مشكلة أزمة المياه التي تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية، ولهذا فقد قامت وزارة الإسكان بالبدء في إنشاء مجموعة من المحطات التي يمكن من خلالها تحلية مياه البحر، ومن المقرر أن تنتهي الوزارة من هذا مع قدوم 2022.

حيث تقوم الوزارة خلال الفترة الحالية بالعمل على تنفيذ عدد من محطات تحلية المياه تصل طاقتها إلى حوالي 539 ألف م3/ي، وأضافت الوزارة خلال التقارير الصادرة عنها، أن تكلفة المحطات من الممكن أن تصل إلى حوالي 9540 مليون جنيه.

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بينما ستقوم الوزارة بتنفيذ مجموعة أخرى من المحطات بطاقة تصل إلى نحو 641 ألف م3/ي، ومن المقرر وفقا للتقارير أن تصل تكلفة المحطات تلك إلى حوالي 12820 مليون جنيه، هذا بجانب الخطة العاجلة التي وضعتها الوزارة وقامت بالإعلان عنها، والتي ستقوم خلالها بالاستفادة من مياه الصرف التي تخضع للمعالجة.

حيث ستقوم الوزارة من خلال هذا المشروع بإضافة معالجة ثلاثية لعدد ثمانية من محطات الصرف الصحي، ومن المقرر وفقا للتصريحات أن تكون تلك المحطات بطاقة تصل إلى 369 ألف م3/ي، وستصل تكلفة المحطات وفقا لتقارير وزارة الإسكان إلى نحو 1616 مليون جنيه.

وعلى الجانب الآخر، تقوم وزارة الإسكان خلال الفترة الحالية بتنفيذ ما يعادل 46 محطة، حيث تصل طاقة تلك المحطات إلى نحو 1106 لآلف م3/ي، وستصل تكلفة المحطات وفقا للتصريحات إلى نحو 3211 مليون جنيه، بجانب محطات المعالجة لمياه الصرف المقرر تنفيذها، والتي ستكون أعدادها اثنان.

حيث تصل طاقة محطتان التحلية إلى نحو 6 ملايين م3/ي، وتصل تكلفة المحطات إلى نحو 20 مليار جنيه، هذا بجانب محطة أبورواش التي سيتم إنشائها لتحلية مياه الصرف، والتي تصل تكلفتها إلى نحو 5.6 مليار جنيه بطاقة تعادل 1.6 مليون م3/ي.

جاء هذا ضمن التصريحات التي قامت بها مجموعة من المصادر التابعة لوزارة الإسكان، حيث تسعى الوزارة من خلال الإجراءات السابقة إلى مواجهة المشكلات التي تواجه البلاد بسبب نقص المياه.

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