تراجع الدولار مع ارتفاع قيمة الجنيه خلال نهاية يناير الحالي

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ارتفعت القيمة الفعلية لسعر الجنيه المصري خلال الأيام الأولى من شهر يناير للعام الجديد، الأمر الذي دفع الكثير من الخبراء الاقتصاديين إلى توقع المزيد من التحسن وارتفاع قيمة الجنيه خلال الفترة القادمة.

ومع تحسن الكثير من المؤشرات الاقتصادية، فإن الكثير من الخبراء الاقتصاديين قد أكدوا على مواصلة الجنيه ارتفاع قيمته وتحسنه خلال الفترة القادمة.

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وكان من بين المؤشرات الإيجابية القوية التي أشارت إلى هذا، الارتفاعات التي طرأت على قيمة التحويلات التي قام بها المصريين العاملين في الخارج، وذلك خلال شهر نوفمبر من العام الماضي 2017، حيث وصلت قيمة التحويلات إلى نحو 2.2 مليار دولار وذلك بعد ارتفاع بقيمة 5.8%، هذا بالمقارنة بتحويلات أكتوبر التي سجلت وقتها 2.1 مليار دولار.

الجدير بالذكر أن تلك الارتفاعات تشير إلى الثقة التي وضعها العاملين في الخارج في الجهاز المصرفي، حيث بدأت الارتفاعات في قيمة التحويلات خلال الفترة ما بين يوليو وحتى نوفمبر 2017، ووصلت قيمة التحويلات خلال تلك الفترة إلى نحو 10.4 مليار دولار، وذلك بعد أن حققت ارتفاعات بقيمة 2.4 مليار دولار.

هذا بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق، والذي حققت خلاله قيمة 8.1 مليار دولار، هذا بجانب الارتفاعات التي طرأت على قيمة الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي، والذي حقق بعد الارتفاع قيمة 37 مليار و17 مليون دولار، وكان هذا خلال شهر ديسمبر.

هذا بالمقارنة بقيمة الاحتياطي الأجنبي خلال شهر نوفمبر، حيث وصلت قيمة الاحتياطي وقتها إلى نحو 36.703 مليار دولار، ويتكون الاحتياطي الأجنبي من السندات والودائع لدى المركزي من العملات الأجنبية، هذا بجانب اعتبار الاحتياطي الأجنبي من أكثر المصطلحات الشائعة بين الخبراء الاقتصاديين والدول.

وخلال التصريحات التي قام بها نائب رئيس بنك مصر “عاكف المغربي”، أن السبب الرئيسي وراء تحسن قيمة الجنيه مع بداية العام الجديد قد جاءت مع تراجع الإقبال على العملات الأجنبية خلال تلك الفترة، هذا مع توقف تحويلات الشركات للعملات الأجنبية إلى الشركات الأم.

ووصل سعر الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم صباحا إلى نحو 17.65 جنيه في حالة الشراء وسعر 17.75 جنيه في حالة البيع، هذا خلال تعاملات البنك العربي الأفريقي، أما بالنسبة لتعاملات بنك أبو ظبي، فقد سجل سعر الشراء نحو 17.65 جنيه، وسعر البيع نحو 17.77 جنيه.

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