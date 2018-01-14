الحكومة تسد عجز الموازنة من خلال اقتراض 14.5 مليار جنيه

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أعلن البنك المركزي اليوم الأحد عن قيامه بطرح أذون خزانة بقيمة 14.5 مليار جنيه، هذا نيابة عن وزارة المالية ليتمكن البنك من التخلص من عجز الموازنة الذي تشهده، وكذلك لكي يتمكن البنك المركزي من توفير ما تحتاجه البلاد من نفقات.

هذا وقد ذكر البنك المركزي خلال مجموعة من التقارير الصادرة عنه كافة التفاصيل التي تتعلق بإجراءات الطرح، حيث ذكر البنك خلال البيانات أن الطرح الأول قد وصلت قيمته إلى نحو 6.7 مليار جنيه، وكان هذا بالنسبة للطرح لأجل 91 يوم.

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في حين أن الطرح الثاني لأجل 266 يوم، فقد وصلت قيمته وفقا للتقارير الصادرة عن البنك المركزي إلى نحو 7.7 مليار جنيه.

هذا وتقوم الحكومة المصرية من خلال البنك المركزي بالعمل على توفير ما تحتاجه البلاد من نفقات، هذا بجانب العمل على التخلص من قيمة العجز الذي تشهده الموازنة من خلال الاستدانة الداخلية التي تلجأ إليها الحكومة، ويكون هذا من خلال إجراءات الطرح الذي تقوم به الحكومة لأدوات الدين من أذون الخزانة والسندات.

هذا وذكرت التقارير الصادرة عن المركزي اليوم، أن البنوك المحلية تعد من أكثر المؤسسات التي تقوم بالتقدم لشراء أدوات الدين التي يقوم المركزي بطرحها بصورة مستمرة للتخلص من المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، والتي تأتي عادة نتيجة العجز في الموازنة.

هذا وذكر مجموعة من الخبراء الاقتصاديين خلال الفترة الأخيرة، أن الاقتصاد المصري قد شهد خلال الفترة الأخيرة ظهور العديد من المؤشرات الإيجابية، والتي قد تسببت خلال الفترة الأخيرة في ارتفاع قيمة الجنيه المصري من جديد، وذلك بعد أن تراجعت قيمة الدولار الأمريكي.

هذا حيث جاء ارتفاع قيمة الاحتياطي الأجنبي على رأس المؤشرات الإيجابية التي ظهرت مؤخرا على الاقتصاد المصري، هذا بجانب ارتفاع قيمة التحويلات الأجنبية، والتي أشارت إلى مدى ثقة المصريين في قطاع البنوك، وقد جاءت تلك المؤشرات منذ أن قام البنك المركزي ببدء برنامجه الإصلاح الاقتصادي، والذي بدأ بقرار تعويم الجنيه الذي اتخذه البنك في نوفمبر 2016، بعدها بدأت المؤشرات الإيجابية في الظهور.

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