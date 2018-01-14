البنوك تتخلص من أزمة الدولار وتلبي جميع طلبات عملائها

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تمكنت البنوك المحلية خلال الفترة الأخيرة من التخلص من جميع قوائم الانتظار للدولار الأمريكي، حيث انها تمكنت خلال تلك الفترة من الاستجابة لجميع الطلبات التي تقدم بها العملاء بخصوص العملة الصعبة، وذلك لإتمام صفقات الاستيراد للسلع التي يحتاجها السوق.

وبالتالي لم يتبقي هناك أي من المشكلات التي تتعلق بتوفير العملات الأجنبية في السوق مثل اليورو والدولار الأمريكي، هذا بعد أن وفرت البنوك جميع العملات الأجنبية التي يحتاجها العملاء، ذلك شرط أن يقوموا باستيفاء كافة الشروط الموضوعه من قبل البنوك للحصول على العملات الأجنبية.

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وخلال التصريحات التي قام بها نائب رئيس البنك الأهلي “يحيى أبو الفتوح” فقد أعلن عن تلبيه البنك لجميع طلبات الدولار التي جاءت بغرض استيراد السلع والمنتجات، مؤكدا تمكن البنك من توفير ما يقرب من 20 مليار دولار خلال الفترة الأخيرة، وكان هذا خلال الفترة منذ قرار المركزي الخاص بتعويم الجنيه، والذي جاء في نوفمبر 2016.

وأضاف أبو الفتوح خلال التصريحات أن البنوك لم تمتنع على الإطلاق عن توفير الدولار الأمريكي للمتقدمين من العملاء بغرض الاستيراد، مضيفا أن تعليمات البنك المركزي بخصوص إلغاء الحدود القصوى لعمليات إيداع وسحب الدولار كانت واضحة جدا.

بينما أشار رئيس مجلس إدارة بنك مصر “عاكف المغربي” خلال التصريحات إلى قيام البنك بتوفير طلبات العملاء من الدولار دون الخوض في أي من المشكلات، وأكد أن قيمة ما وفره البنك منذ قرار التعويم قد وصل إلى 13 مليار دولار، هذا وأكد أيضا على توفير العملة الأجنبية داخل البنك، وبالتالي فإن البنك لا يعاني أي مشكلة مع توفير العملة للعملاء.

هذا وقد ذكر البنك المركزي خلال التصريحات التي نشرها مؤخرا إلى وصول إجمالي التمويلات التي قامت بها البنوك المحلية لاستيراد السلع الأساسية والغير أساسية والتي يحتاجها السوق إلى نحو 100 مليار دولار، مؤكدا أن تلك القيمة خلال الفترة منذ قرار تعويم الجنيه.

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