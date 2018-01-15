“البنك المركزي” يعلن عن طرح سندات خزانة جديدة في الأسواق

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يطرح البنك المركزي المصري خلال خطته المقررة اليوم الاثنين داخل الأسواق المصرية سندات خزانة جديدة، حيث يتم هذا الطرح بالنيابة عن وزارة المالية، في إطار رغبة البنك بمساندة الحكومة من أجل سد العجز فى الموازنة استكمال خطتها القادمة.

جاء في التصريحات أنه سوف يطرح سندات خزانة اليوم الإثنين، داخل الأسواق بقيمة إجمالية قدرها 2.25 مليار جنيه مصر، وأن من يتولى هذا الطرح ويكون مسؤول عنه هو البنك المركزي وليس الوزارة، حيث تبلغ قيمة الطرح الأول المقررة حوالي 1.25 مليار جنيه مصري، على أن تكون مدتها المقررة لأجل 5 سنوات، بينما ورد أن قيمة الطرح الثاني المقررة في الأسواق سوف تكون حوالي مليار جنيه على أن تكون مدتها لأجل 10 سنوات.

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جدير بالذكر أنه يتوقع طبقا لبعض التصريحات الإقتصادية أن تصل قيمة العجز الحالية في الموازنة العامة للدولة طبقا للمؤشرات إلى ٣٧٠ مليار جنيه مصري عن العام المالي الجاري، وأنه من المقرر أن يتم تمويل هذا الطرح عن طريق طرح أدوات الدين ويكون البنك المركزي مسؤول عنها، حيث يطرح أذون وسندات خزانة بالأسواق.

كما تقوم الحكومة باستخدام القروض والمنح التي قد تقدمت لها خلال الفترة الماضية عن طريق بعض الدول في سد العجز في الموازنة، وذلك يحدث مع كافة الدول التي تعمل علي تسديد العجز بداخلها عن طريق اتباع هذه الطرق الاقتصادية.

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