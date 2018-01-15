“المركزي” القوى الشرائية تتسبب في تراجع معدلات التضخم إلى 19,8%

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تابع موقع مصر 365 إعلان البنك المركزي المصري عن أسباب تراجع معدلات التضخم الاقتصادي خلال شهر ديسمبر السابق لعام 2017 بسبب تراجع أسعار السلع الغذائية الأساسية في الدولة المصرية ومنها تراجع أسعار الفواكه والخضروات إلى جانب الدواجن واللحوم حيث شهدت أسعار السلع انخفاض في أسعارها للشهر السابع على التوالي.

وقد أشار البنك المركزي المصري في تقرير صادر عنه أن معدلات التضخم الاقتصادي السنوي الأساسي والعام قد سجلت تراجع للشهر الخامس خلال شهر ديسمبر السابق لتسجل 19,9%، 21,9% على التوالي في مقابل 25,5%، و26% خلال شهر نوفمبر من العام السابق.

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وقد أوضح تقرير البنك المركزي المصري أن معدلات التضخم العام قد بلغت قمتها خلال شهر يوليو من عام 2016 لتسجل 33% ومعدلات التضخم الأساسي قد سجلت 35,5% بسبب إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تم في الدولة المصرية.

وأضاف تقرير البنك المركزي المصري أن معدلات التضخم الاقتصادي في الدولة المصرية في الوقت الراهن تنخفض بشكل كبير حيث سجلت انخفاض كبير خلال شهر ديسمبر عام 2017، بدعم من الأوضاع النقدية المصرية الحقيقة في الفترة الحالية، وأشار التقرير أن معدلات التضخم الاقتصادي العام على أساس شهري قد سجلت معدل سلبي لأول مرة خلال ديسمبر السابق بنسبة 0,2%.

وأشار البنك المركزي المصري أن التضخم الاقتصادي قد أدى إلى انخفاض في قيمة العملة المصرية “الجنيه” أما العملات الأجنبية الأخرى، مما أثر على الاستهلاك الموسمي في الفترة الأخيرة خلال شهر مايو على خدمات العمرة والحج إلى جانب أسعار الملابس والخدمات التعليمية خلال شهر أكتوبر السابق.

وأعلن البنك المركزي المصري أن تراجع أسعار السلع الأساسية الغذائية مثل اللحوم الحمراء التي تراجع للمرة الأولى منذ شهر ديسمبر من عام 2015 بالإضافة على تراجع في أسعار الدواجن والتي استمرت في التراجع لمدة سبعة أشهر متتالية مما أدى أيضا إلى تراجع في الرقم العام من سعر المستهلك خلال شهر ديسمبر لعام 2017 مدفوعاً بانخفاض أسعار السلع الأساسية الغذائية.

وأعلن البنك المركزي المصري أن معدلات التضخم الاقتصادية الأساسية خلال عام 2017 قد تراجعت من أعلى نقطة حينما سجلت 35,2% لتتراجع في نهاية العام على 19,8%.

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