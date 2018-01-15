انهيار شركة كاريليون البريطانية وامتناع البنوك عن إقراضها

Advertisements

تعرضت شركة كاريليون للإنشاءات والخدمات البريطانية إلى الانهيار، وكان هذا يوم الاثنين الماضي، وحدث هذا بعد أن امتنعت البنوك عن إقراض الشركة، مما أثر سلبيا على مئات المشروعات الكبرى التابعة للشركة بجانب خسارة الحكومة لأهم ممول لها.

وبعد التأخيرات الباهظة للعقود، بجانب التراجع الكبير الذي شهدته أنشطة الشركة مؤخرا، فقد اضطرت الشركة إلى اللجوء إلى تصفية اجبارية، الأمر الذي فتح الباب أمام سلسلة من التحذيرات بخصوص الخسارة التي ستتعرض لها الشركة إثر هذا، والتي سجلت ما يعادل المليار جنيه استرليني وذلك خلال النصف الأول من 2018.

Advertisements

وخلال التصريحات التي قام بها “فيليب جرين” رئيس مجلس إدارة الشركة، فقد أكد أن الشركة لم تتوصل إلى قرار التصفية الإجبارية إلا بعد فشلها في تدبير التمويل اللازم لدعم خطة العمل، وأن الشركة آسفة جدا على هذا القرار.

وأضاف جرين خلال التصريحات، أن اليوم الذي اتخذت فيه الشركة قرار التصفية كان يوم حزين لكل من له صلة بالشركة، ومن موردين وزملاء وعملاء، حيث افتخرت الشركة بتلك الصلات على مدار السنوات العديدة الماضية التي عملت فيها الشركة.

هذا ووصلت قيمة الديون لدى الشركة إلى نحو 1.5 مليار جنيه استرليني، وكانت بنوك “سانتاندير يوكيه وآر بي اس واتش اس بي اس من بين البنوك الدائنة للشركة، ويصل أعداد الموظفين بداخل الشركة إلى 43 ألف شخص من بينهم 20 ألف بريطاني.

ويشير تاريخ الشركة إلى 200 عام من أفضل الخدمات العامة التي قدمتها الشركة في مجال خطوط القطارات والمستشفيات العامة والخاصة وكذلك المواقع التابعة لوزارة الدفاع، هذا بجانب المشروعات الضخمة التي تمكنت الشركة من تنفيذها، ومنها “طريق نفق قناة السويس ودار الأوبرا الملكية الواقعة في لندن وكذلك محطة نيون في تورنتو”.

وعلى الجانب الآخر، تقدم حزب العمال البريطاني إلى الحكومة بطلب تحقيق عاجل، وذلك منعا لإنهيار الشركة، بينما أشارت المتحدثة المعنية بالاقتصاد التابع لحزب العمال “ريبيكا لونج” خلال التصريحات إلى مطالبة الحزب بكامل التحقيقات المفصلة من قبل الحكومة.

حيث ذكرت التحذيرات الثلاثة التي أصدرتها الشركة بخصوص الأرباح خلال الستة أشهر الماضية، والتي تجاهلتها الحكومة واستمرت في ترسية العقود عليها، وطالبت الحكومة بضرورة التدخل لتنظيم تلك العقود، مؤكدة على ضرورة تقديم ضمانات للموظفين التابعين للشركة في أقرب وقت.

اقرأ أيضا: