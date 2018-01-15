فاروس: 2018 بداية انتعاش الاقتصاد المصري

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ذكر بنك استثمار فاروس أنه من المتوقع أن يؤدي رواج السياحة وارتفاع الاستثمارات الأجنبية بجانب زيادة انتاج البترول والغاز في مصر، إلى رواج الاقتصاد خلال الخمسة سنوات القادمة، حيث ذكر البنك أن عام 2018 الحالي يعد بمثابة بداية للأوقات السعيدة بالنسبة للاقتصاد في مصر.

وذكرت التقارير أنه من المتوقع أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي خلال هذا العام إلى 4.7%، بينما يصل في العام القادم إلى 5.7%، في حين أن هدف الحكومة خلال العام المالي الحالي، الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 5.5% والارتفاع به إلى 6% خلال العام المالي القادم.

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هذا ومن المتوقع أن يعمل تراجع معدلات البطالة كذلك على تحسن الحالة الاقتصادية، هذا ومن المنتظر أن تتراجع معدلات البطالة إلى نحو 16.6%، هذا بعد التباطؤ التدريجي، هذا بعد أن سجل معدل التضخم في النصف الأول نحو 30%.

هذا ويهدف المركزي الوصول بمعدل التضخم إلى 10% وذلك مع نهاية 2018، ويذكر أن المركزي قد رفع معدلات الفائدة بصورة كبيرة في محاولة منه للسيطرة على معدلات التضخم، حيث رفع طارق عامر منذ توليه منصبه أسعار الفائدة بقيمة 10%، وارتفعت الأسعار منذ قرار التعويم بنحو 7%.

ومن المتوقع أن تشهد الاستثمارات الأجنبية ارتفاع ملحوظ في قيمتها، لتسجل خلال هذا العام نحو 10.9 مليار دولار، بالنسبة للاستثمارات المباشرة، وذلك بعد أن كانت قيمتها مع نهاية 2017 تعادل 7.9 مليار دولار، هذا ومن المتوقع أن يشهد سعر الدولار أمام الجنيه ارتفاع مع نهاية العام الجاري ليسجل نحو 18.6 جنيه.

كما أنه من المتوقع أن تشهد إيرادات السياحة ارتفاع ملحوظ لتصل إلى 6.9 مليار دولار، وذلك بعد أن سجلت 4.4 مليار دولار مع نهاية العام المالي المنصرم، وذلك مع الارتفاعات التي ستطرأ على أعداد السياح والتي ستصل من خلالها الأعداد إلى 9.2 مليون سائح.

وخلال التصريحات التي قام بها أحد المسؤولين الحكوميين، فقد أكد أن إيرادات السياحة قد سجلت ارتفاعات بقيمة 123.5%، لتصل خلال 2017 إلى نحو 7.6 مليار دولار، ومن المنتظر أن ترتفع إيرادات السياحة مع ارتفاع أعداد السياح إلى 8.3 مليون سائح، وذلك بنسبة 53.7%.

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