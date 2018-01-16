أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 16/1/2017: سعر الحديد والأسمنت في الأسواق المصرية

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جاء أن أسعار الحديد والاسمنت في مصر اليوم قد شهدت تعاملاتها العديد من التغييرات الجديدة داخل الأسواق، حيث سجلت عمليات البيع والشراء خلال تعاملات أسعار الحديد ثبات نسبي مقابل ارتفاع كبير بين أسعار الأسمنت في الأسواق المصرية.

جاء في أحدث التصريحات أن سعر الحديد قد شهد استقرار واضح خلال الأيام القليلة الماضية وتحديدا بعد أخر ارتفاع له في تعاملاته، بينما عاود سعر الأسمنت اليوم من جديد إلى الارتفاع وسط توقعات بمزيد من عدم الاستقرار بين الشركات في الفترة القادمة بالأسواق المصرية.

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إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر حديد عز 12100 جنيه 12100 جنيه حديد بشاي 12070 جنيه 12080 جنيه حديد العتال 12000 جنيه 12050 جنيه حديد عطيه 12000 جنيه 12050 جنيه حديد سرحان غير متاح غير متاح حديد المراكبي 11900 جنيه 11950 جنيه حديد المصريين 11900 جنيه 11950 جنيه حديد المعادي غير متاح غير متاح مصر الكومي 11800 جنيه 11850 جنيه حديد العشري 11800 جنيه 11850 جنيه حديد الجيوشي 11800 جنيه 11850 جنيه حديد مصر ستيل 11800 جنيه 11850 جنيه

مازال سعر الأسمنت البورتلاندي والذي يأتي على قائمة أسعار الأسمنت في البلاد يتخبط في عمليات البيع والشراء، يث أعلنت الشركات المنتجة له أنه قد تقرر رفع سعر طن الاسمنت البورتلاندي خلال عمليات البيع والشراء من جديد، وقد أعلن الخبراء أن الشركات لم تذكر أسباب الارتفاع الجديد الذي طرأ على طن سعر الأسمنت البورتلاندي اليوم.

الشركة إسم المنتج السعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 928 جنيه أسمنت النصر النصر غير متاح أسمنت اسيوط المهندس غير متاح الفهد الفهد غير متاح شركة صناعات مواد البناء التعمير 900 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك غير متاح أسمنت حورس حورس غير متاح أسمنت النهضة الصخرة 883 جنيه أسمنت وادي النيل المصري 908 جنيه لافارج للأسمنت المخصوص 913 جنيه أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 890 جنيه أسمنت العريش العسكري 888 جنيه أسمنت سيناء سيناء 890 جنيه الشركة القومية للأسمنت الفاخر غير متاح السويس للأسمنت السويس 809 جنية أسمنت بورتلاند طرة طرة 908 جنية أسمنت تكنو تكنو غير متاح أسمنت حلوان حلوان 908 جنية أسمنت شورى شورى غير متاح مصر بني سويف مصر بني سويف 908 جنيه السويدي السويدي 923 جنيه جنوب الوادي جنوب الوادي 900 جنيه مصر للأسمنت قنا المسله 890 جنيه

أكد الخبراء على أن سعر الأسمنت الأبيض قد ارتفع من جديد في تعاملاته المقررة اليوم داخل الأسواق وسط العديد من الغيابات بين الشركات، ليستمر في تذبذبه الحالي والتاثر السريع بما يحدث داخل الأسواق من عدم استقرار.

إسم الشركة إسم المنتج السعر سيناء للأسمنت الأبيض الأبيض العادة 1780 جنية سوبر سيناء سيناء 1730 جنية رويال المنيا للأسمنت الأبيض سوبر رويال 1720 جنية رويال العادة رويال غير متاح أسمنت حلوان المنيا الواحه الأبيض 1720 جنية

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شهد سعر الاسمنت المخلوط في تعاملاته استقرار ملحوظ بعد أن أعلنت العديد من شركات الاسمنت عن رغبتها في زيادة سعر الاسمنت بوجه عام، ليستمر سعر طن الأسمنت المخلوط في استقراره الدائم بين الشركات المنتجة، حيث أنه لم يتأثر علي مدار الفترة الماضية بمثل هذه الارتفاعات بوجه عام داخل الأسواق المصرية.

الشركة السعر اسمنت سيناء النخيل غير متاح الشركة القومية للأسمنت غير متاح أسمنت حلوان 840 جنيه

وعن سعر الأسمنت المقاوم ورد في أحدث التصريحات الصادرة عن المؤشرات الرئيسية في سوق البناء والتعمير أنه بالنسبة إلى سعر الأسمنت المقاوم قد ارتفع من جديد اليوم، ليستمر فى عدم استقراره مرة أخري وسط توقعات بارتفاع أسعار العديد من الشركات المنتجة للأسمنت خلال الفترة القادمة.