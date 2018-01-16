أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 16/1/2017: سعر الحديد والأسمنت في الأسواق المصرية

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أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 16/1/2017: سعر الحديد والأسمنت في الأسواق المصرية
الحديد والأسمنت

جاء أن أسعار الحديد والاسمنت في مصر اليوم قد شهدت تعاملاتها العديد من التغييرات الجديدة داخل الأسواق، حيث سجلت عمليات البيع والشراء خلال تعاملات أسعار الحديد ثبات نسبي مقابل ارتفاع كبير بين أسعار الأسمنت في الأسواق المصرية.

جاء في أحدث التصريحات أن سعر الحديد قد شهد استقرار واضح خلال الأيام القليلة الماضية وتحديدا بعد أخر ارتفاع له في تعاملاته، بينما عاود سعر الأسمنت اليوم من جديد إلى الارتفاع وسط توقعات بمزيد من عدم الاستقرار بين الشركات في الفترة القادمة بالأسواق المصرية.

إسم الشركةأقل سعرأعلى سعر
حديد عز12100 جنيه12100 جنيه
حديد بشاي12070 جنيه12080 جنيه
حديد العتال12000 جنيه12050 جنيه
حديد عطيه12000 جنيه12050 جنيه
حديد سرحانغير متاحغير متاح
حديد المراكبي11900 جنيه11950 جنيه
حديد المصريين11900 جنيه11950 جنيه
حديد المعاديغير متاحغير متاح
مصر الكومي11800 جنيه11850 جنيه
حديد العشري11800 جنيه11850 جنيه
حديد الجيوشي11800 جنيه11850 جنيه
حديد مصر ستيل11800 جنيه11850 جنيه
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مازال سعر الأسمنت البورتلاندي والذي يأتي على قائمة أسعار الأسمنت في البلاد يتخبط في عمليات البيع والشراء، يث أعلنت الشركات المنتجة له أنه قد تقرر رفع سعر طن الاسمنت البورتلاندي خلال عمليات البيع والشراء من جديد، وقد أعلن الخبراء أن الشركات لم تذكر أسباب الارتفاع الجديد الذي طرأ على طن سعر الأسمنت البورتلاندي اليوم.

الشركة إسم المنتجالسعر
الشركة العربيه للأسمنتالمسلح928 جنيه
أسمنت النصرالنصرغير متاح
أسمنت اسيوطالمهندسغير متاح
الفهدالفهد غير متاح
شركة صناعات مواد البناءالتعمير900 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيكغير متاح
أسمنت حورسحورسغير متاح
أسمنت النهضةالصخرة883 جنيه
أسمنت وادي النيلالمصري908 جنيه
لافارج للأسمنتالمخصوص913 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوانأسوان890 جنيه
أسمنت العريشالعسكري888 جنيه
أسمنت سيناءسيناء890 جنيه
الشركة القومية للأسمنتالفاخرغير متاح
السويس للأسمنتالسويس809 جنية
أسمنت بورتلاند طرةطرة908 جنية
أسمنت تكنو تكنوغير متاح
أسمنت حلوانحلوان908 جنية
أسمنت شورىشورىغير متاح
مصر بني سويفمصر بني سويف908 جنيه
السويديالسويدي923 جنيه
جنوب الواديجنوب الوادي900 جنيه
مصر للأسمنت قناالمسله890 جنيه
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أكد الخبراء على أن سعر الأسمنت الأبيض قد ارتفع من جديد في تعاملاته المقررة اليوم داخل الأسواق وسط العديد من الغيابات بين الشركات، ليستمر في تذبذبه الحالي والتاثر السريع بما يحدث داخل الأسواق من عدم استقرار.

إسم الشركةإسم المنتجالسعر
سيناء للأسمنت الأبيضالأبيض العادة1780 جنية
سوبر سيناءسيناء1730 جنية
رويال المنيا للأسمنت الأبيضسوبر رويال1720 جنية
رويال العادةرويالغير متاح
أسمنت حلوان المنياالواحه الأبيض1720 جنية
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شهد سعر الاسمنت المخلوط في تعاملاته استقرار ملحوظ بعد أن أعلنت العديد من شركات الاسمنت عن رغبتها في زيادة سعر الاسمنت بوجه عام، ليستمر سعر طن الأسمنت المخلوط في استقراره الدائم بين الشركات المنتجة، حيث أنه لم يتأثر علي مدار الفترة الماضية بمثل هذه الارتفاعات بوجه عام داخل الأسواق المصرية.

الشركةالسعر
اسمنت سيناء النخيلغير متاح
الشركة القومية للأسمنتغير متاح
أسمنت حلوان840 جنيه
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وعن سعر الأسمنت المقاوم ورد في أحدث التصريحات الصادرة عن المؤشرات الرئيسية في سوق البناء والتعمير أنه بالنسبة إلى سعر الأسمنت المقاوم قد ارتفع من جديد اليوم، ليستمر فى عدم استقراره مرة أخري وسط توقعات بارتفاع أسعار العديد من الشركات المنتجة للأسمنت خلال الفترة القادمة.

الشركةإسم المنتجالسعر
أسمنت أسيوط المقاومالمقاومغير متاح
أسمنت أسيك المنياأسيك سي وتر960 جنيه
لافارج للأسمنتقاهر البحار965 جنيه
السويس للأسمنتالسويس سي ووتر940 جنيه
السويديالسويدي المقاوم958 جنيه
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