تراجع حاد في العملات الالكترونية خلال ساعتين من التداول

Advertisements

تم تعريض جميع انواع العملات الإلكترونية لتراجع حاد في الاسواق وكان ذلك خلال التعاملات المالية التي تمت في اثناء اليوم الثلاثاء، حيث ان العملات الالكترونية قد فقدت من قيمتها السوقية نحو ما يقرب من حوالي 84 مليار دولار وذلك في اثناء ساعتين فقط من التعامل، وقد جاء ذلك مع ارتفاع الأصوات التي تناهض استمرار تداولاتها في الأسواق على مستوى جميع أنحاء العالم.

والجدير بالذكر انه بحلول الساعة 8:30 صباحاً، قد حدث هبوط كبير في عملة “البيتكوين” حيث ان الهبوط قد وصل الى حوالي 14.5 في المئة حيث انها وصلت إلى حوالي ما يقرب من 11.844 دولار امريكي، وبذلك فقد حدث تراجع في قيمة البيتكوين السوقية من حوالي 200 مليار دولار امريكي إلى ما يصل الى حوالي 199 مليار دولار امريكي.

Advertisements

ومن جانب اخر فقد أعلن من جانبه نائب محافظ بنك الشعب الصيني أنه على السلطات أن تقوم بحظر جميع التداولات المركزية التي تتم بخصوص العملات الافتراضية ايضا ان يتم وقف التداولات الخاصة بالأفراد والشركات الذين يقومون بتقديم خدمات تتعلق بهذا النشاط.

ويذكر ان البيتكوين ليست العملة الالكترونية الوحيدة التي قد تراجعت حيث قد حدث تراجع في عمله “الإيتريوم” بنسبة تصل الى حوالي 21.8 في المئة وبذلك فقد سجلت حوالي 1046.3 دولار امريكي، ومن جانب اخر فقد تعرضت عملة “الروبل” إلى تراجع حاد وصل الى حوالي 28.8 في المئة عند 1.30 دولار أمريكي.

ومن جهة أخرى فقد شدد المسؤول الصيني على انه من الضروري ان يتم التحقيق من الجهات المختصة في الخدمات التي من شأنها مساعدة الناس وذلك فيما يخص عملية نقل الأموال خارج الاسواق المحلية، ومن جانب اخر فقد حدث هبوط في عملة “بيتكوين كاش” إلى حوالي ما يقرب من 1906.1 دولار امريكي، وذلك الانخفاض يقدر بنسبة تصل إلى حوالي 22.5 في المئة.

وتجدر الاشارة الى انه في اللحظة الحالية قد وصلت القيمة السوقية الخاصة بالعملات الإلكترونية قد وصلت الى حوالي 557.5 مليار دولار امريكي، وبذلك قد فقدت العملات الالكترونية حوالي ما يقرب من 84 مليار دولار امري في اثناء ساعتين من وقت التداول.

اقرا ايضا “البنك المركزي” يعلن عن طرح سندات خزانة جديدة في الأسواق