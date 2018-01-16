مبيعات الملابس الشتوية ترتفع إلى 7% منذ بداية الأوكازيون أمس

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أعلن رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة “يحيى الزنانيري” خلال مجموعة من التصريحات الأخيرة التي قام بها، أن تعاملات السوق بالنسبة للملابس الجاهزة، قد انتعشت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، وقد ارتفعت معدلات الاقبال على شراء الملابس، مضيفا أن هذا التغيير قد طرأ على السوق مع بداية فترة الأوكازيون.

وخلال التصريحات التي قام بها رئيس شعبة الملابس الجاهزة، فقد أعلن عن بدء الكثير من المحلات التجارية مع بداية يناير الحالي في الإعلان عن عروض للملابس الشتوية وتخفيضات ملفتة، مضيفا أن تلك الإجراءات جاءت من قبل المحلات لجذب المزيد من المواطنين، وذلك على الرغم من أن موعد الأوكازيون لم يحل بعد.

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وقد ساهمت العروض والتخفيضات الأخيرة التي أعلنت عنها المحلات في ارتفاع قيمة المبيعات ووصولها إلى نسبة 7%، هذا في حين أن بداية الأوكازيون الشتوي وفقا للتصريحات التي قام بها الزنانيري كانت بالأمس فقط، حيث يبدأ الأوكازيون الشتوي من كل عام في تاريخ 15 يناير.

وقد أشار الزنانيري إلى الارتفاع الملحوظ الذي تسبب فيه الأوكازيون ، هذا بالنسبة لحجم الإقبال على الشراء، وذلك بالمقارنة بالفترة الماضية، والتي شهدت ركود ملحوظ في التعاملات، بسبب الارتفاعات المبالغ فيها والتي طرأت على أسعار الملابس الشتوية، ومن المتوقع أن يساهم الأوكازيون خلال الفترة القادمة في ارتفاع معدلات الشراء.

ونظرا لانتشار حالة الركود في السوق بصورة ملحوظة، وذلك مع الارتفاعات الملحوظة التي طرأت على أسعار السلع والمنتجات في السوق، وخاصة الملابس الشتوية، فقد قامت وزارة التموين بالأمس الموافق 15 يناير 2018 بالإعلان عن بدء الأوكازيون الشتوي لهذا العام، كما أعلنت الوزارة خلال التصريحات أن أعداد التجار المشاركين في الأوكازيون منذ الأمس وصل إلى 1000 تاجر.

هذا وتحاول الوزارة وكذلك التجار في السوق التخلص من حالة الركود التي سيطرت على السوق خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد أن تسببت في توقف تام لعمليات البيع في السوق، وبالتالي استياء التجار بصورة كبيرة جدا نظرا لكم الخسائر التي تحملوها خلال تلك الفترة مع تراجع الإقبال.

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