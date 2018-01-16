أسعار الذهب تتراجع اليوم بفارق جنيهين عن تعاملات الأمس وعيار 21 يسجل 655 جنيه

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شهدت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء تراجع ملحوظ، حيث تراجعت الأسعار خلال تعاملات اليوم بواقع جنيهين بالمقارنة بأسعار تعاملات الأمس، وبعد تلك التراجعات وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 655 جنيه، بينما سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 561 جنيه وهناك جرام الذهب عيار 24 والذي وصلت قيمته بعد الانخفاض إلى نحو 748 جنيه.

هذا وذكرت تقارير تعاملات الذهب اليوم أن سعر جنيه الذهب قد وصل خلال تعاملات اليوم بعد الانخفاض إلى نحو 5240 جنيه، أما بالنسبة للسعر العالمي للأوقية، فقد وصل خلال تعاملات اليوم إلى نحو 1332 دولار، هذا وفقا لتعاملات اليوم بالنسبة للمعدن الأصفر.

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بينما أشارت توقعات الخبراء الاقتصاديين في سوق الذهب، إلى أن تلك الانخفاضات التي طرأت مؤخرا على أسعار الذهب لن تدم طويلا، ومن المقرر أن تعود الأسعار إلى الارتفاع من جديد خلال الأيام القادمة، حيث أكد نائب رئيس شعبة الذهب التابع للغرفة التجارية “إيهاب واصف” على تلك التوقعات.

مشيرا خلال التصريحات التي قام بها إلى توقف الانخفاضات في أسعار الذهب عند هذا الحد، وبدء ارتفاع الأسعار من جديد خلال الفترة القادمة، وذكر نائب رئيس شعبة الذهب التابع للغرفة التجارية خلال التصريحات، أن توقعات ارتفاع أسعار الذهب التي كونها عن الفترة القادمة جاءت بناء على القرارات التي اتخذها قادة دول شرق آسيا.

والتي تؤكد اتجاه القادة خلال الفترة القادمة إلى الذهب لاستثمار أموالهم، هذا بدلا من الدولار الأمريكي، وبالتالي ينتعش سوق الذهب مع ارتفاع نسبة الإقبال عليه، وكذلك ارتفاع الأسعار العالمية لتعاملات الذهب في السوق وبالتالي ارتفاع أسعاره خلال التعاملات في محلات الصاغة في مصر.

جاء هذا وفقا لتقارير تعاملات الذهب اليوم، والتي أشارت إلى التراجع الذي طرأ على أسعار الذهب اليوم، وأثر هذا على التعاملات، هذا بجانب توقعات الخبراء الاقتصاديين بخصوص أسعار المعدن الأصفر خلال تعاملات الفترة المقبلة، خاصة مع الانخفاضات التي حققتها التعاملات اليوم.

وكذلك أوضحت التصريحات السبب الرئيسي وراء التوقعات، وأثر هذا على تعاملات المعدن الأصفر في محلات الصاغة في السوق المصرية خلال الفترة القادمة.

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