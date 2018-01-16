استقرار واضح في أسعار الدواجن البيضاء والكيلو يسجل 34 جنيه

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أظهرت تعاملات السوق اليوم استقرار واضح في أسعار الدواجن وكرتونة البيض، هذا بالنسبة لتعاملات السوق والمزارع وفقا للتصريحات التي وردت إلينا من عدد من الخبراء الاقتصاديين وكذلك التجار في السوق.

حيث ذكر رئيس شعبة الثروة الداجنة التابع للغرفة التجارية خلال التصريحات التي قام بها اليوم، والتي تتعلق بتعاملات اليوم الثلاثاء، أن أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم قد أظهرت استقرار واضح خلال تعاملات البيع والشراء، مضيفا أن سعر كيلو الدواجن في المزارع قد وصل إلى ما بين 20 و 21 جنيه.

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مشيرا أنه مع وصول السعر بين التجار في المزارع إلى هذا الحد، فإنه من المؤكد أنه يتم بيع كيلو الدواجن البيضاء في السوق بسعر 24 جنيه، وبالتالي فإن الأسعار خلال تعاملات اليوم تشهد استقرار واضح وملحوظ، وذلك بالمقارنة بتعاملات سوق الدواجن خلال الفترة الماضية.

كما أضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة خلال التصريحات التي قام بها اليوم، أن سعر كرتونة البيض قد أظهر استقرار واضح هو الآخر خلال تعاملات اليوم، حيث وصل سعر كرتونة البيض اليوم خلال التعاملات بين التجار في المزارع إلى نحو 32.5 جنيه، وبالتالي فإنه يتم طرح كرتونة البيض في السوق للمستهلك بسعر يصل إلى 36 جنيه وفي بعض الأحيان 35 جنيه.

وأشار رئيس شعبة الثروة الداجنة خلال التصريحات إلى المربين في قطاع التسمين، وذلك بالنسبة لتجارة الدواجن البيضاء، وأهمية الدور الذي يقوم به التجار في هذا القطاع، حيث يعملون بشكل كبير على توفير الدواجن البيضاء وسد العجز في هذا القطاع.

وبالتالي يجب على الحكومة الاهتمام بالتجار في هذا القطاع، وذلك حيث من المقرر أن يتسبب خروج هؤلاء من المنظومة في العديد من المشكلات، والتي تبدأ بنقص الدواجن البيضاء والبيض من السوق، وبالتالي تلجأ الحكومة إلى الاستيراد من الخارج لسد العجز الذي يشهده السوق، وهو أمر مرهق وشاق خاصة في ظل المشكلات التي تواجهها البلاد والتي تضطر خلالها إلى تقليل حجم الاستيراد من الخارج وذلك حفاظا على الدولار الأمريكي خاصة بعد ارتفاع قيمته أمام الجنيه بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.

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