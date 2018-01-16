المركزي يسدد 800 مليون دولار ل”أفريكسم بانك” خلال الربع الأول من العام المالي الحالي

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أعلن أحد المصادر المسؤولة التابع لبنك “أفريكسم بانك” وهو البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد خلال التصريحات التي قام بها، أن البنك المركزي المصري من المقرر أن يقوم خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بسداد نحو 800 مليار دولار إلى “أفريسكم بانك”.

حيث قام أفريكسم بانك خلال الفترة التي تلت قرار المركزي الخاص بتعويم الجنيه، بتعزيز الموارد الدولارية في السوق المصري وكذلك العمل على تعزيز قيمة الاحتياطي الأجنبي لدى المركزي من خلال قيامه بضخ ما يعادل 4 مليار دولار.

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هذا وقد قام البنك المركزي خلال العام المالي الماضي بسداد ما يعادل 3.2 مليار دولار من إجمالي ال4 مليار دولار من خلال دفعتين، كانت الدفعة الأولى في شهر نوفمبر الماضي ووصلت قيمتها إلى 2 مليار دولار، بينما كانت الدفعة الثانية في ديسمبر الماضي ووصلت قيمتها وقتها إلى نحو 1.2 مليار دولار.

وقد ارتفعت قيمة الاحتياطي النقدي وفقا لاحصائيات المركزي خلال ديسمبر الماضي بقيمة 279 مليار دولار، هذا بالمقارنة بالاحصائيات التي قام بها البنك في نوفمبر، وبالتالي وصلت قيمة الاحتياطي بعد تلك الارتفاعات إلى نحو 37.020 مليار دولار.

هذا وقد أعلن أحد المسؤولين التابعين للبنك المركزي خلال التصريحات التي قام بها أن تلك الارتفاعات الأخيرة التي طرأت على قيمة الاحتياطي الأجنبي للبلاد والتي تسببت في رواج ملحوظ لقيمته، قد جاءت نتيجة مجموعة من الأسباب الهامة على رأسها الارتفاعات الأخيرة التي طرأت على إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية.

هذا بجانب الارتفاعات التي طرأت على قيمة التحويلات التي يقوم بها المصريين العالمين في الخارج، وخاصة بعد قرار التعويم الذي اتخذه المركزي في الثالث من نوفمبر 2016، هذا وأشار المصدر أن إجراءات سداد قرض بنك أفريسكم في الوقت المحدد لها من المقرر أن يساهم في تعزيز مشاركة البنك في المشروعات الاقتصادية التي تتم في مصر خلال الفترة الحالية.

وأشارت التصريحات إلى رواج قيمة الاحتياطي الأجنبي واستمرارها في الارتفاع، هذا على الرغم من قيام المركزي بسداد القروض الخارجية في المواعيد المحددة لها، ويرجع هذا إلى تحسن الاقتصاد المصري وظهور العديد من المؤشرات الإيجابية.

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