“الوزراء” يوافق على إقامة غرفة للملابس الجاهزة ومدينة للغزل والنسيج بالسادات

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تابع موقع مصر 365 إعلان وزير التجارة والصناعة الدكتور طارق قابيل عن مطالبة مجلس الوزراء المصري برئاسة القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء في الفترة الحالية “مصطفى مدبولي” على موافقة “اتحاد الصناعات” على إقامة غرفة مخصصة للملابس الجاهزة في اتحاد الصناعات المصري.

وأعلن المهندس “طارق قابيل” ان مجلس الوزراء المصري قد قام باستعراض إقامة مدينة تكون متخصصة للغزل والنسيج في مدينة السادات تضم خمسمائة وثمانية وستين مصنع متخصص في صناعات الغزل والنسيج باستثمارات تزيد عن 2,2 مليار دولار أمريكي، على مساحة تصل إلى 3,1 مليون متر مربع في مدينة السادات بإنتاج يبلغ حوالي تسعة مليارات دولار أمريكي.

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وأعلن طارق قابيل في مؤتمر صحفي تم عقده في مقر مجلس الوزراء المصري حيث أعلن أن المرحلة الأولى من إنشاء مدينة الغزل والنسيج والتي من المقرر أن يتم إقامتها في “مدينة السادات” سوف يتم الانتهاء منه خلال عام 2020، وأوضح أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن إقامة سبعة وخمسين مصنع، وأشار أن نسبة الاستثمارات الأجنبية المشاركة في إقامة مدينة الغزل والنسيج سوف تصل إلى أربعة وثمانين في المئة ما يعد مكسب كبير للدولة المصرية.

أوضح طارق قابيل أن الدولة الصينية بسبب ارتفاع تكلفة العمالة قد بدأت في نقل استثماراتها في صناعة الغزل والنسيج إلى بعض من الدول الأخرى، وبدأت الدولة الصينية في التفاوض مع الدولة المصرية على إقامة مصانع للغزل والنسيج، وقد بدأت المفاوضات منذ شهر مايو السابق لعام 2018.

أضاف طارق قابيل أنه قد بدأت أكثر من خمسة وعشرين شركة تابعة إلى دولة الصين في التصنيع بالصين والتصدير إلى جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى قيام بعض التجار في الدولة المصرية بالاستيراد من الدولة الصين ويبيعون في الدولة المصرية، وتم إقامة شركة قابضة لصناعة الغزل والنسيج.

وأعلن طارق قابيل أنه تم إجراء دراسات جدوى بالإضافة إلى اتخاذ جميع الخطوات والإجراءات من أجل تنفيذ المشروع وحصلنا على موافقة مجلس الوزراء المصري على تخصيص مساحات من الأراضي لإقامة المصانع في مدينة السادات، وأضاف أن المشروع الغزل والنسيج كله تابع للقطاع الخاص بنسبة تصل إلى مائة في المئة باقتراح من رئيس جمهورية مصر العربية.

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