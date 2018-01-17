“هيرميس القابضة” تتوقع انتعاشة فى الاقتصاد المصري خلال 2018

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تابع موقع مصر 365 إعلان الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة “كريم عوض” عن تأكيده خلال الدورة السنوية الثانية من فعاليات مؤتمر الاقتصاد المصري والذي تم استضافته في محافظة القاهرة على مدار 3 أيام متتالية، حيث أعلن عن نجاح عرض مستجدات الأوضاع الاقتصادية المصرية والتي تشير إلى انتعاشه كبيرة متوقعة في الأسواق المصرية خلال العام الجاري 2018.

وأعلنت كريم عوض أن جمهورية مصر العربية تمر في الفترة الحالية بمنعطف يعد تاريخي بسبب برامج الإصلاح الاقتصادي التي تعد جريئة، وأشار أن المناقشات التي يتم عقدها مع رئيس جمهورية مصر العربية إلى جانب قيادات الحكومة المصرية قد أثمرت عن بعث الطمأنينة في نفوس المستثمرين إلى جانب المشاركين في فعاليات المؤتمر الاقتصادي والذي يعد على مناخ استثماري واعد في الدولة المصرية في ظل النتائج الحالية على أرض الواقع والتي تؤكدها المؤشرات الاقتصادية وأداء السوق المصري خلال الفترة السابقة.

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وقام رئيس الدولة المصرية عبدالفتاح السيسي ومجموعة من كبار مسؤولي الحكومة المصرية بلقاء وفد من كبار المستثمرين وكذلك المسؤولين عن المؤسسات المالية البارزة على الساحة الدولية والساحة الإقليمية بحجم أصول استثمارية تتجاوز أكثر من عشرة تريليون دولار أمريكي.

كما التقى ممثلين من “مجتمع الاستثمار الدولي” مع رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي يوم الاثنين السابق بحضور محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، وأعضاء من المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء المصري.

وأكد رئيس الدولة المصرية عبدالفتاح السيسي على حرصه للقاء ممثلي صناديق الاستثمارات العالمية والإقليمية من أجل عرض التطورات وكذلك جميع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية في مجال جذب وتشجيع جميع الاستثمارات إلى الأسواق المصرية والعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين الراغبين في الدخول إلى الأسواق المصرية.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة المصرية تتمتع بالعديد من مقومات الاستثمار الكبيرة والفرص الاستثمارات الواعدة في مختلف المجالات والقطاعات الاستثمارية والاقتصادية بالإضافة على ما تشهده الدولة من حالة من الاستقرار السياسي على الرغم من العديد من الظروف السياسية الإقليمية التي تعد مضطربة والتي يعاني منها دول منطقة الخليج العربي.

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