مصر وأثيوبيا يُقدمان على تشكيل مجلس استثماري مشترك بين البلدين

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أعلنت “سحر نصر” وزيرة الاستثمار المصرية عن الاتفاق الذي عقدته مع “فيتسوم أراجا” نظيرها الأثيوبي، والذي قد تم اليوم الأربعاء، وكان الاتفاق الذي تم إبرامه اليوم وفقا لتصريحات وزيرة الاستثمار بخصوص جمع كافة رجال الأعمال التابعين للمجالات الاقتصادية المختلفة، وذلك في مجلس استشاري مصري إثيوبي واحد.

هذا وقد شمل اللقاء الذي تم عقده بين الوزارتين، إجراءات خاصة بتفعيل علاقات التعاون الاقتصادية بين البلدين، هذا بجانب المشروعات الاستثمارية، وذلك وفقا للتصريحات التي قامت الصفحة الرسمية لوزارة الاستثمار بنشرها اليوم على موقع التواصل الاجتماعي.

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هذا وقامت وزيرة الاستثمار المصرية “سحر نصر” خلال اللقاء الذي جمعها مع وزير الاستثمار الأثيوبي، بعرض جميع الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر والتابعة لكافة المجالات المختلفة، هذا وأكدت سحر نصر على المؤشرات الإيجابية التي شهدتها البيئة الاستثمارية خلال الفترة الأخيرة.

وجاء هذا كإحدى النتائج الإيجابية التي جاءت مع تطبيق البرنامج الاقتصادي في مصر، هذا بجانب قانون الاستثمار الجديد الذي أقرته البلاد خلال العام الماضي، حيث تقوم البلاد من خلال هذا القانون بتقديم العديد من الضمانات والحوافز الجديدة للمستثمرين.

هذا وتقدمت وزيرة الاستثمار المصرية إلى نظيرها الإثيوبي بطلب تشجيع كافة المستثمرين في أثيوبيا على استغلال الفرص الاستثمارية الهائلة المتاحة في مصر، هذا حيث تتاح الكثير من الفرص الاستثمارية الكبرى في مصر، والتي يمكن استغلالها بصورة أفضل.

هذا وقد أكدت وزيرة الاستثمار كذلك على مدى حرص البلاد على تقوية العلاقات الاقتصادية التي تربط بين مصر وأثيوبيا، هذا بجانب اتفاق كلا الوزيرين خلال اللقاء الذي جمعهم اليوم على تشجيع رجال الأعمال في كلا البلدين على استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا من مصر وأثيوبيا.

هذا خلال لقاء وزير الاستثمار المصرية، الدكتورة “سحر نصر” مع نظيرها الأثيوبي اليوم، حيث عمل الجانبين خلال اللقاء الذي جمعهم اليوم على تعزيز العلاقات الاقتصادية المتبادلة، تحقيقا للتقدم والإزدهار في كلا البلدين، هذا وفقا للتصريحات التي وردت إلينا والتي ضمت كافة التفاصيل التي تتعلق بالأمر.

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