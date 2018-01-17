تعرف على قائمة البنوك المشاركة في اجتماع “السيسي” بأصول 10 تريليون دولار

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تابع موقع مصر 365 إعلان مصادر حكومية رفيعة المستوى عن قائمة أكبر الصناديق الاستثمارية والبنوك العالمية وحجم الأصول المالية التي تديرها تلك المؤسسات والبنوك والتي حضرت لقاء رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي مساء أمس الثلاثاء.

وقد حضر الاجتماع ما يقارب من ستة وعشرين صندوق دولي وإقليمي تفوق رؤوس أموالهم ما يقارب من عشرة تريليونات دولار أمريكي، وأكدت المصادر الحكومة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد حضر اللقاء والذي جاء في إطار حرص المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الإقليمية والعالمية من أجل التعرف على فرض الاستثمار المتاحة.

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وجاء لقاء الرئيس مع 26 من صناديق الاستثمار من أجل التعرض على المناخ الاقتصادي الإيجابي الذي تتمتع به جمهورية مصر العربية في الفترة الحالية، والعمل على تطوير مؤشرات الاقتصاد المصري، والذي قد بدأت في حصاد نتائجه الإيجابية من خلال تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي التي اهتمت به دوائر الاستثمارات العالمية، وأصبح محل إشادة العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية بالدولة المصرية.

وكشفت المصادر الحكومية أن القائمة التي تضمنت على “بلاك روك” وهو من كبار مديري الأصول المالية في العالم بقيمة مالية تصل إلى 5,977 تريليون دولار أمريكي، على جانب Alliance Bernstein الذي يدير أصول مالية بقيمة خمسمائة وخمسة وثلاثين مليار دولار أصول مالية تحت الإدارة.

وتضمنت القائمة على Wellington Management الذي يدير أصول مالية تقدر بحوالي واحد تريليون دولار، إلى جانب “هيئة أبوظبي للاستثمار” والتي تدير حوالي ثمانمائة مليار دولار أصول مالية تحت الإدارة، إلى جانب Franklin Templeton Investments بأصول مالية تحت الإدارة تقدر بحوالي سبعمائة وثلاثة وخمسين مليار دولار أمريكي.

وتضمنت القائمة أيضا على Schroders Investment Management باصول مالية تقدر بحوالي 543,3 مليار دولار أمريكي، وأيضا Lazard Asset Management بأصول تقدر بحوالي 179,2 مليار يورو، Investec Asset Management بأصول مالية تحت الإدارة بقيمة مائة واثنين وثلاثين مليار دولار أمريكي، وكذلك Government of Singapore Investment Corporation بأصول مالية تحت الإدارة تقدر بحوالي مائة مليار دولار أمريكي، و Franklin Templeton Investments بأصول تقدر بحوالي سبعمائة وثلاثة وخمسين مليار دولار، إلى جانب AllianceBernstein بأصول مالية تقدر بحوالي خمسمائة وخمسة وثلاثين مليار دولار.

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