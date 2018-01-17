“اقتصادي” يعلن زيادة رؤوس الأموال في سوق المال تعد بداية لتعافي الاقتصاد

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية الدكتور “عبدالمطلب عبدالحميد” أن هناك زيادة في حجم رؤوس الأموال خلال عام 2017، وهو ما يدل على انعكاس النشاط الاقتصادي والذي يعد مؤشر إيجابي لتحسن أداء الاقتصاد المصري بالإضافة على زيادة نشاطه في الفترة السابقة.

وأعلن الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد أن زيادة رؤوس الأموال تدل على التطورات الحالية في المجال الاقتصادي ووصل الاقتصاد المصري إلى مرحلة من التعافي في إطار العمل على نشاط معدلات النمو الاقتصادي ليعقبها توسع في النشاط الاقتصادي والاستثماري في جمهورية مصر العربية.

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وأكد عبدالمطلب عبدالحميد أن تعديلات الاقتصادية التي أجرتها “الهيئة العامة للرقابة المالية” على لوائح قانون سوق المال مما أوجب العمل على تطوير وتهيئة مناخ الاستثماري في الدولة المصرية.

ويذكر أن “محمد عمران” رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية” قد أعلن خلال تصريحاته الأخيرة أن هناك زيادة في رؤوس الأموال إلى جانب زيادة حجم الإصدارات والتي تمت على سوق المال المصري تقدر بحوالي مائة وواحد وخمسين مليار جنيه مصري خلال عام 2017.

وأضاف محمد عمران أن هذه الزيادة إذا ما تم مقارنتها عن زيادة رؤوس الأموال في البورصة المصرية خلال عام 2016 والتي سجلت ثلاثة وتسعين مليار جنيه مصري تدل على ارتفاع كبير في حجم رؤوس الأموال، بالإضافة إلى قيام “الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية” بإجراء تعديل على اللوائح التنفيذية لقانون سوق المال المصري خلال الفترة القادمة.

وقد تضمن تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993، على أن يتم استبدال نص المادة رقم 30 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، على أن يتم إلزام الشركات المقيدة في البورصات المصرية والشركات التي طرحت أسهمها في اكتتاب عام في حالة زيادة رأسمالها بإعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال بأسهم إسمية نقدية، ولا يجوز أن يتضمن قرار زيادة رأس المال اقتصار هذا الحق على بعض المساهمين دون الأخرين.

ويضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال المشار إليها مادتان جديدتان برقمي 328 مكرراً، ومادة 328 مكرراً “أ”، من أجل العمل على تحسين زيادة رؤوس الأموال في الدولة المصرية.

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