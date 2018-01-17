الإحصاء: الرقم القياسي للصناعات الغذائية في نوفمبر 2017 يرتفع بنحو 25%

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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء خلال التقرير الذي قام بنشره اليوم، كافة التفاصيل التي تتعلق بالبيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات الاستخراجية والتحويلية، هذا بالنسبة لشهر نوفمبر من العام الماضي 2017.

حيث سجل الرقم القياسي للصناعات الاستخراجية والتحويلية وفقا للتقرير الذي تم نشره اليوم، إلى نحو 137.37، بينما كان الرقم القياسي لتلك الصناعات خلال شهر أكتوبر نحو 136.53، هذا بدون المنتجات البترولية والزيت الخام وفقا لتصريحات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

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وبالتالي فإن قيمة الارتفاعات التي طرأت على الرقم القياسي قد سجلت نحو 0.6%، وجاء هذا الارتفاع بسبب ارتفاع منتجات الزيوت والسكر، وكذلك ارتفاع أعداد العقود التي تم توقيعها بخصوص عدادات الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه.

وقد وصل الرقم القياسي الذي سجلته الصناعات الغذائية وفقا للتقرير خلال نوفمبر إلى نحو 189.88، هذا بينما سجل الرقم القياسي لنفس الصناعات خلال أكتوبر الماضي نحو 151.08، وبالتالي فإن قيمة الارتفاعات التي طرأت عليه قد سجلت حوالي 25.7%.

ويرجع هذا الارتفاع إلى ارتفاع قيمة الانتاج الموسمي لشركات قصب السكر، هذا بجانب نشاط عمليات تكرير زيوت الطعام ووفرة الخامات التي تستخدم في الإنتاج.

هذا وسجل الرقم القياسي الخاص بصناعات المنتجات الإلكترونية والحاسبات والأجهزة الطبية والبصرية نحو 177.91، هذا بالنسبة لشهر نوفمبر، أما بالنسبة للرقم القياسي لنفس الصناعات خلال شهر أكتوبر، فقد سجل نحو 174.56، أي أن قيمة الارتفاعات التي طرأت خلال هذا الشهر قد سجلت 1.9%.

وذكر التقرير أن تلك الارتفاعات قد جاءت بسبب الارتفاعات التي طرأت على أعداد العقود التي تم توقيعها خلال تلك الفترة لإنتاج عدادات الغاز الطبيعي والمياه والكهرباء، هذا بجانب الارتفاعات التي طرأت على مبيعات آلات التصوير.

وذكر التقرير أيضا أن الرقم القياسي لصناعة المشروبات قد سجل خلال نوفمبر الماضي 2017 نحو 99.12، في حين أن الرقم القياسي لنفس الصناعة قد سجل خلال أكتوبر 2017 نحو 168.42، وبالتالي فإن قيمة الانخفاضات التي طرأت على الرقم القياسي قد سجلت نحو 41.1%.

وجاءت تلك الانخفاضات بسبب تراجع الإقبال على شراء المياه الغازية من قبل المستهلكين مع انخفاض الحرارة في فصل الشتاء.

وسجل الرقم القياسي لصناعة المنتجات الكيماوية خلال شهر نوفمبر 2017 نحو 140.81، بينما سجل الرقم القياسي لنفس الصناعة خلال شهر أكتوبر 2017 نحو 160.26، وبالتالي فإن قيمة الانخفاض قد وصلت إلى 12.1%، وحدث هذا بسبب تراجع الخامات المستخدمة لتلك الصناعات.

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