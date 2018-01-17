قيمة الجنيه أثناء تداوله أمام الدولار تتراجع إلى 30%

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أعلن رئيس قسم البحوث التابع لبنك استثمار هيرميس “أحمد شمس” خلال التصريحات التي قام بها، أن تعاملات الجنيه أمام الدولار خلال الفترة الحالية يتم خلالها تداول الجنيه المصري بأقل من 30% من قيمته.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي قام بنك هيرميس اليوم بعقده، فقد أكد شمس أن ما وصل إليه الجنيه خلال الفترة الحالية يعتبر مطمئن للكثير من المستثمرين الأجانب، مضيفا أن هذا يأتي في ظل تأكد المستثمرين من أن قيمة الجنيه من المحال أن تمر بانخفاضات أكثر من تلك خلال الفترة القادمة.

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وأضاف شمس خلال التصريحات، أن قوله هذا لا يعني بالضرورة ارتفاع قيمة الجنيه المصري خلال الفترة القادمة بنحو 30%، فحديث البنك حاليا لا علاقه له بأسعار تداول الجنيه أمام العملات الأخرى خلال الفترة الحالية في السوق.

كما أشار إلى المستثمرين الأجانب، مؤكدا أنهم على إطلاع محدث بأسعار تداول الجنيه أول بأول أمام العملات الأجنبية، كما أنهم على يقين أيضا أن مصر مليئة بالفرص الاستثمارية الكبرى التي يمكن استغلالها لتحقيق أرباح طائلة من خلال الاستثمار.

وخلال الاستطلاع الذي قامت المجموعة هيرميس بإجرائه، فقد توقع مجموعة من الميتثمرين الأجانب أن يتحسن سعر الصرف للجنيه المصري خلال التعاملات أمام الدولار الأمريكي في سوق العملات خلال الفترة القادمة.

بينما جاءت توقعات الخبراء الاقتصاديين بوصول سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات سوق العملات في الفترة القادمة إلى نحو 16 أو 17 جنيه، وكانت نسبة المستثمرين ممن توقعوا هذا تعادل نحو 64.29%.

الجدير بالذكر أن تعاملات الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الحالية تشهد حالة من الاستقرار الملحوظ، هذا بالمقارنة بتعاملات الفترة الماضية، ومن المتوقع أن يتراجع سعر الدولار خلال التعاملات أمام الجنيه خلال الفترة القادمة.

هذا مع تحسن الوضع الاقتصادي في مصر، بجانب ظهور الكثير من المؤشرات الإيجابية، والتي تؤكد على مدى استقرار الوضع الاقتصادي الحالي لمصر، هذا على الرغم من المشكلات التي تواجهها البلاد، والتي تعد تحدي حقيقي لمدى ثبات واستقرار الاقتصاد المصري، ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت الحكومة في تنفيذه نوفمبر 2016.

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