أسعار الحديد والأسمنت اليوم فى الأسواق المصرية

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أسعار الحديد والأسمنت اليوم فى الأسواق المصرية
الحديد والأسمنت

ورد أن حالة من الثبات قد ظهرت في أسعار الحديد والاسمنت في مصر اليوم خلال تعاملات البيع والشراء التي قد ظهرت في الأسواق المصرية، حيث جاء أن سعر طن الحديد مازال يسير في طريق الثبات في تعاملاته مقارنة بما جاء من اسعار يوم امس وفي الايام الماضية.

جاء في أحدث التصريحات الصادرة من خبراء البناء والتعمير أن سعر الحديد فى مصر مازال محتفظا بسلسلة استقراره، وخاصة بعد أن ارتفع بشكل متكرر خلال الفترات الماضية مما أثر علي حركة البناء والتعمير في الأسواق، من جهة أخرى، ورد أن سعر الاسمنت قد شهد استقرار مؤقت خلال تعاملات اليوم مقارنة بما ورد من اسعار فى الفترة الماضية و تعاملات يوم أمس.

إسم الشركةأقل سعرأعلى سعر
حديد عز12100 جنيه12100 جنيه
حديد بشاي12070 جنيه12080 جنيه
حديد العتال12000 جنيه12050 جنيه
حديد عطيه12000 جنيه12050 جنيه
حديد سرحانغير متاحغير متاح
حديد المراكبي11900 جنيه11950 جنيه
حديد المصريين11900 جنيه11950 جنيه
حديد المعاديغير متاحغير متاح
مصر الكومي11800 جنيه11850 جنيه
حديد العشري11800 جنيه11850 جنيه
حديد الجيوشي11800 جنيه11850 جنيه
حديد مصر ستيل11800 جنيه11850 جنيه
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بينما من جهة أخرى، جاء أن سعر الأسمنت قد شهد ثبات مؤقت في العديد من الشركات وبعض التحركات الطفيفة داخل سوق البناء والتعمير وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات التي سوف تشهدها الأسواق خلال الفترة القادمة.

أكد الخبراء على أن سعر الأسمنت البورتلاندي وسعر الأبيض قد شهدوا اليوم اختلاف في تعاملاتهم  داخل الأسواق المصرية، بعد أن انخفضت أسعار العديد من الشركات كما أكد الخبراء أن استقرار الشركات المنتجة الذي وقع مؤخرا كان مؤقت بعد أن تمكنت من توفيق أوضاعها مع الزيادة الجديدة داخل السوق ولكنه يتوقع أن لا يستمر.

إسم الشركةإسم المنتجالسعر
سيناء للأسمنت الأبيضالأبيض العادة1780 جنية
سوبر سيناءسيناء1730 جنية
رويال المنيا للأسمنت الأبيضسوبر رويال1720 جنية
رويال العادةرويالغير متاح
أسمنت حلوان المنياالواحه الأبيض1720 جنية
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الشركة إسم المنتجالسعر
الشركة العربيه للأسمنتالمسلح910 جنيه
أسمنت النصرالنصر888 جنيه
أسمنت اسيوطالمهندسغير متاح
الفهدالفهد غير متاح
شركة صناعات مواد البناءالتعمير888 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيكغير متاح
أسمنت حورسحورسغير متاح
أسمنت النهضةالصخرة880 جنيه
أسمنت وادي النيلالمصري890 جنيه
لافارج للأسمنتالمخصوص903 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوانأسوان880 جنيه
أسمنت العريشالعسكري875 جنيه
أسمنت سيناءسيناء880 جنيه
الشركة القومية للأسمنتالفاخرغير متاح
السويس للأسمنتالسويس995 جنية
أسمنت بورتلاند طرةطرة895 جنية
أسمنت تكنو تكنوغير متاح
أسمنت حلوانحلوان895 جنية
أسمنت شورىشورىغير متاح
مصر بني سويفمصر بني سويف895 جنيه
السويديالسويدي903 جنيه
جنوب الواديجنوب الوادي888 جنيه
مصر للأسمنت قناالمسله880 جنيه
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وعن سعر الاسمنت المخلوط أكدت التصريحات أنه قد شهد ارتفاع جديد فى تعاملاته السوقية بعد أن شهد تذبذبا ملحوظا مؤخرا، بعد أن شهد ثبات مؤقت وسط توقعات بمزيد من التقلبات السعرية والتجارية.

الشركةالسعر
اسمنت سيناء النخيلغير متاح
الشركة القومية للأسمنت845 جنيه
أسمنت حلوان838 جنيه
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شهد سعر الأسمنت المقاوم عدم استقرار فى عمليات البيع والشراء على بعض أسعار الشركات المنتجة، كما عادت من جديد العديد من الشركات المنتجة له بعد أن قامت بترتيب اوضاعها، وسط توقعات خبراء سوق البناء والتعمير بأن سعر الأسمنت المقاوم لن يمكنه أن يشهد الاستقرار لفترة طويلة فى هذه الفترة.

الشركةإسم المنتجالسعر
أسمنت أسيوط المقاومالمقاومغير متاح
أسمنت أسيك المنياأسيك سي وتر960 جنيه
لافارج للأسمنتقاهر البحار963 جنيه
السويس للأسمنتالسويس سي ووتر940 جنيه
السويديالسويدي المقاوم948 جنيه
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