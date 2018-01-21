أسعار الحديد والأسمنت اليوم فى الأسواق المصرية

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ورد أن حالة من الثبات قد ظهرت في أسعار الحديد والاسمنت في مصر اليوم خلال تعاملات البيع والشراء التي قد ظهرت في الأسواق المصرية، حيث جاء أن سعر طن الحديد مازال يسير في طريق الثبات في تعاملاته مقارنة بما جاء من اسعار يوم امس وفي الايام الماضية.

جاء في أحدث التصريحات الصادرة من خبراء البناء والتعمير أن سعر الحديد فى مصر مازال محتفظا بسلسلة استقراره، وخاصة بعد أن ارتفع بشكل متكرر خلال الفترات الماضية مما أثر علي حركة البناء والتعمير في الأسواق، من جهة أخرى، ورد أن سعر الاسمنت قد شهد استقرار مؤقت خلال تعاملات اليوم مقارنة بما ورد من اسعار فى الفترة الماضية و تعاملات يوم أمس.

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إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر حديد عز 12100 جنيه 12100 جنيه حديد بشاي 12070 جنيه 12080 جنيه حديد العتال 12000 جنيه 12050 جنيه حديد عطيه 12000 جنيه 12050 جنيه حديد سرحان غير متاح غير متاح حديد المراكبي 11900 جنيه 11950 جنيه حديد المصريين 11900 جنيه 11950 جنيه حديد المعادي غير متاح غير متاح مصر الكومي 11800 جنيه 11850 جنيه حديد العشري 11800 جنيه 11850 جنيه حديد الجيوشي 11800 جنيه 11850 جنيه حديد مصر ستيل 11800 جنيه 11850 جنيه

بينما من جهة أخرى، جاء أن سعر الأسمنت قد شهد ثبات مؤقت في العديد من الشركات وبعض التحركات الطفيفة داخل سوق البناء والتعمير وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات التي سوف تشهدها الأسواق خلال الفترة القادمة.

أكد الخبراء على أن سعر الأسمنت البورتلاندي وسعر الأبيض قد شهدوا اليوم اختلاف في تعاملاتهم داخل الأسواق المصرية، بعد أن انخفضت أسعار العديد من الشركات كما أكد الخبراء أن استقرار الشركات المنتجة الذي وقع مؤخرا كان مؤقت بعد أن تمكنت من توفيق أوضاعها مع الزيادة الجديدة داخل السوق ولكنه يتوقع أن لا يستمر.

إسم الشركة إسم المنتج السعر سيناء للأسمنت الأبيض الأبيض العادة 1780 جنية سوبر سيناء سيناء 1730 جنية رويال المنيا للأسمنت الأبيض سوبر رويال 1720 جنية رويال العادة رويال غير متاح أسمنت حلوان المنيا الواحه الأبيض 1720 جنية

الشركة إسم المنتج السعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 910 جنيه أسمنت النصر النصر 888 جنيه أسمنت اسيوط المهندس غير متاح الفهد الفهد غير متاح شركة صناعات مواد البناء التعمير 888 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك غير متاح أسمنت حورس حورس غير متاح أسمنت النهضة الصخرة 880 جنيه أسمنت وادي النيل المصري 890 جنيه لافارج للأسمنت المخصوص 903 جنيه أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 880 جنيه أسمنت العريش العسكري 875 جنيه أسمنت سيناء سيناء 880 جنيه الشركة القومية للأسمنت الفاخر غير متاح السويس للأسمنت السويس 995 جنية أسمنت بورتلاند طرة طرة 895 جنية أسمنت تكنو تكنو غير متاح أسمنت حلوان حلوان 895 جنية أسمنت شورى شورى غير متاح مصر بني سويف مصر بني سويف 895 جنيه السويدي السويدي 903 جنيه جنوب الوادي جنوب الوادي 888 جنيه مصر للأسمنت قنا المسله 880 جنيه

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وعن سعر الاسمنت المخلوط أكدت التصريحات أنه قد شهد ارتفاع جديد فى تعاملاته السوقية بعد أن شهد تذبذبا ملحوظا مؤخرا، بعد أن شهد ثبات مؤقت وسط توقعات بمزيد من التقلبات السعرية والتجارية.

الشركة السعر اسمنت سيناء النخيل غير متاح الشركة القومية للأسمنت 845 جنيه أسمنت حلوان 838 جنيه

شهد سعر الأسمنت المقاوم عدم استقرار فى عمليات البيع والشراء على بعض أسعار الشركات المنتجة، كما عادت من جديد العديد من الشركات المنتجة له بعد أن قامت بترتيب اوضاعها، وسط توقعات خبراء سوق البناء والتعمير بأن سعر الأسمنت المقاوم لن يمكنه أن يشهد الاستقرار لفترة طويلة فى هذه الفترة.