أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 18/1/2018.. سعر الحديد والأسمنت الآن في الأسواق

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أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 18/1/2018.. سعر الحديد والأسمنت الآن في الأسواق
الحديد والأسمنت

ورد أن حالة من الثبات قد ظهرت في أسعار الحديد والاسمنت في مصر اليوم خلال تعاملات البيع والشراء التي قد ظهرت في الأسواق المصرية، حيث جاء أن سعر طن الحديد مازال يسير في طريق الثبات في تعاملاته مقارنة بما جاء من اسعار يوم امس وفي الايام الماضية.

بينما من جهة أخرى، جاء أن سعر الأسمنت قد شهد ثبا مؤقت في العديد من الشركات وبعض التحركات الطفيفة داخل سوق البناء والتعمير وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات التي سوف تشهدها الأسواق خلال الفترة القادمة.

إسم الشركةأقل سعرأعلى سعر
حديد عز12100 جنيه12100 جنيه
حديد بشاي12070 جنيه12080 جنيه
حديد العتال12000 جنيه12050 جنيه
حديد عطيه12000 جنيه12050 جنيه
حديد سرحانغير متاحغير متاح
حديد المراكبي11900 جنيه11950 جنيه
حديد المصريين11900 جنيه11950 جنيه
حديد المعاديغير متاحغير متاح
مصر الكومي11800 جنيه11850 جنيه
حديد العشري11800 جنيه11850 جنيه
حديد الجيوشي11800 جنيه11850 جنيه
حديد مصر ستيل11800 جنيه11850 جنيه
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جاء في أحدث التصريحات الصادرة من خبراء البناء والتعمير أن سعر الحديد فى مصر مازال محتفظا بسلسلة استقراره وخاصة بعد أن ارتفع بشكل متكرر خلال الفترات الماضية مما أثر علي حركة البناء والتعمير في الأسواق، من جهة أخرى، ورد أن سعر الاسمنت قد شهد استقرار مؤقت خلال تعاملات اليوم مقارنة بما ورد من اسعار فى الفترة الماضية و تعاملات يوم أمس.

أكد الخبراء على أن سعر الأسمنت البورتلاندي وسعر الأبيض قد شهدوا اليوم ثبات كبير ي تعاملاتهم  داخل الأسواق المصرية، بعد أن ارتفعت أسعار العديد من الشركات بسبب التذبذب الاخير، كما أكد الخبراء أن استقرار الشركات المنتجة جاء بعد أن تمكنت من توفيق أوضاعها مع الزيادة الجديدة داخل السوق.

إسم الشركةإسم المنتجالسعر
سيناء للأسمنت الأبيضالأبيض العادة1780 جنية
سوبر سيناءسيناء1730 جنية
رويال المنيا للأسمنت الأبيضسوبر رويال1720 جنية
رويال العادةرويالغير متاح
أسمنت حلوان المنياالواحه الأبيض1720 جنية
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الشركة إسم المنتجالسعر
الشركة العربيه للأسمنتالمسلح928 جنيه
أسمنت النصرالنصرغير متاح
أسمنت اسيوطالمهندسغير متاح
الفهدالفهد غير متاح
شركة صناعات مواد البناءالتعمير900 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيكغير متاح
أسمنت حورسحورسغير متاح
أسمنت النهضةالصخرة883 جنيه
أسمنت وادي النيلالمصري900 جنيه
لافارج للأسمنتالمخصوص910 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوانأسوان885 جنيه
أسمنت العريشالعسكري883 جنيه
أسمنت سيناءسيناء890 جنيه
الشركة القومية للأسمنتالفاخرغير متاح
السويس للأسمنتالسويس908 جنية
أسمنت بورتلاند طرةطرة908 جنية
أسمنت تكنو تكنوغير متاح
أسمنت حلوانحلوان908 جنية
أسمنت شورىشورىغير متاح
مصر بني سويفمصر بني سويف903 جنيه
السويديالسويدي920 جنيه
جنوب الواديجنوب الوادي898 جنيه
مصر للأسمنت قناالمسله880 جنيه
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وعن سعر الاسمنت المخلوط أكدت التصريحات أنه قد شهد استقرار فى تعاملاته السوقية بعد أن شهد تذبذب ملحوظ مؤخرا، كما عاد إلي ثبات مؤقت وسط توقعات بمزيد من التقلبات السعرية والتجارية.

الشركةالسعر
اسمنت سيناء النخيلغير متاح
الشركة القومية للأسمنت840 جنيه
أسمنت حلوان840 جنيه
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شهد سعر الأسمنت المقاوم استقرار فى عمليات البيع والشراء علي مختلف أسعار الشركات المنتجة، كما عادت من جديد العديد من الشركات المنتجة له بعد أن قامت بترتيب اوضاعها وسط توقعات خبراء سوق البناء والتعمير أن سعر الأسمنت المقاوم لن يشهد هذا الاستقرار لفترة طويلة.

الشركةإسم المنتجالسعر
أسمنت أسيوط المقاومالمقاومغير متاح
أسمنت أسيك المنياأسيك سي وتر960 جنيه
لافارج للأسمنتقاهر البحار965 جنيه
السويس للأسمنتالسويس سي ووتر940 جنيه
السويديالسويدي المقاوم958 جنيه
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