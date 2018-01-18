أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 18/1/2018.. سعر الحديد والأسمنت الآن في الأسواق

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ورد أن حالة من الثبات قد ظهرت في أسعار الحديد والاسمنت في مصر اليوم خلال تعاملات البيع والشراء التي قد ظهرت في الأسواق المصرية، حيث جاء أن سعر طن الحديد مازال يسير في طريق الثبات في تعاملاته مقارنة بما جاء من اسعار يوم امس وفي الايام الماضية.

بينما من جهة أخرى، جاء أن سعر الأسمنت قد شهد ثبا مؤقت في العديد من الشركات وبعض التحركات الطفيفة داخل سوق البناء والتعمير وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات التي سوف تشهدها الأسواق خلال الفترة القادمة.

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إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر حديد عز 12100 جنيه 12100 جنيه حديد بشاي 12070 جنيه 12080 جنيه حديد العتال 12000 جنيه 12050 جنيه حديد عطيه 12000 جنيه 12050 جنيه حديد سرحان غير متاح غير متاح حديد المراكبي 11900 جنيه 11950 جنيه حديد المصريين 11900 جنيه 11950 جنيه حديد المعادي غير متاح غير متاح مصر الكومي 11800 جنيه 11850 جنيه حديد العشري 11800 جنيه 11850 جنيه حديد الجيوشي 11800 جنيه 11850 جنيه حديد مصر ستيل 11800 جنيه 11850 جنيه

جاء في أحدث التصريحات الصادرة من خبراء البناء والتعمير أن سعر الحديد فى مصر مازال محتفظا بسلسلة استقراره وخاصة بعد أن ارتفع بشكل متكرر خلال الفترات الماضية مما أثر علي حركة البناء والتعمير في الأسواق، من جهة أخرى، ورد أن سعر الاسمنت قد شهد استقرار مؤقت خلال تعاملات اليوم مقارنة بما ورد من اسعار فى الفترة الماضية و تعاملات يوم أمس.

أكد الخبراء على أن سعر الأسمنت البورتلاندي وسعر الأبيض قد شهدوا اليوم ثبات كبير ي تعاملاتهم داخل الأسواق المصرية، بعد أن ارتفعت أسعار العديد من الشركات بسبب التذبذب الاخير، كما أكد الخبراء أن استقرار الشركات المنتجة جاء بعد أن تمكنت من توفيق أوضاعها مع الزيادة الجديدة داخل السوق.

إسم الشركة إسم المنتج السعر سيناء للأسمنت الأبيض الأبيض العادة 1780 جنية سوبر سيناء سيناء 1730 جنية رويال المنيا للأسمنت الأبيض سوبر رويال 1720 جنية رويال العادة رويال غير متاح أسمنت حلوان المنيا الواحه الأبيض 1720 جنية

الشركة إسم المنتج السعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 928 جنيه أسمنت النصر النصر غير متاح أسمنت اسيوط المهندس غير متاح الفهد الفهد غير متاح شركة صناعات مواد البناء التعمير 900 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك غير متاح أسمنت حورس حورس غير متاح أسمنت النهضة الصخرة 883 جنيه أسمنت وادي النيل المصري 900 جنيه لافارج للأسمنت المخصوص 910 جنيه أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 885 جنيه أسمنت العريش العسكري 883 جنيه أسمنت سيناء سيناء 890 جنيه الشركة القومية للأسمنت الفاخر غير متاح السويس للأسمنت السويس 908 جنية أسمنت بورتلاند طرة طرة 908 جنية أسمنت تكنو تكنو غير متاح أسمنت حلوان حلوان 908 جنية أسمنت شورى شورى غير متاح مصر بني سويف مصر بني سويف 903 جنيه السويدي السويدي 920 جنيه جنوب الوادي جنوب الوادي 898 جنيه مصر للأسمنت قنا المسله 880 جنيه

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وعن سعر الاسمنت المخلوط أكدت التصريحات أنه قد شهد استقرار فى تعاملاته السوقية بعد أن شهد تذبذب ملحوظ مؤخرا، كما عاد إلي ثبات مؤقت وسط توقعات بمزيد من التقلبات السعرية والتجارية.

الشركة السعر اسمنت سيناء النخيل غير متاح الشركة القومية للأسمنت 840 جنيه أسمنت حلوان 840 جنيه

شهد سعر الأسمنت المقاوم استقرار فى عمليات البيع والشراء علي مختلف أسعار الشركات المنتجة، كما عادت من جديد العديد من الشركات المنتجة له بعد أن قامت بترتيب اوضاعها وسط توقعات خبراء سوق البناء والتعمير أن سعر الأسمنت المقاوم لن يشهد هذا الاستقرار لفترة طويلة.