هيرمس: الجنيه يتداول بأقل من 30% من قيمته

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أعلن السيد أحمد شمس الدين، رئيس قسم البحوث في مصرف هيرميس، في أحدث تصريحاته الإقتصادية المتعلقة بشأن العملة المصرية “الجنيه” حيث يتم تداول العملة الوطنية في مكان البيع والشراء بأقل من 30% من سعر الصرف في مواجهة سعر الدولار.

وأكمل “أحمد شمس الدين” في تصريحاته الصحفية، أنه قد تقرر عقد اجتماع داخل مصرف هيرميس، حيث أكد على أنه علي الرغم من انخفاض قيمة الورقة النقدية في تعاملاتها إلا أنها مازالت حتي الآن مطمئن لدي المستثمرين الأجانب، وهذا يرجع إلى أن قيمة العملة الحالية بعد هذا الانخفاض مع الاصلاح الاقتصادي الذي تم داخل البلاد أصبح يمنح انطباع لديهم أن قيمة الورقة النقدية في مصر لن تشهد من جديد هبوط أضخم من الذي وقع لها خلال الفترة الماضية.

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ذكر شمس الدين في حواره: “بل ذلك لا يقصد ايضاً أن الجنيه المصري من المتوقع له أن يرتفع 30%”، وأكد قائلاً: ” نحن لا نتحدث عن قيمته في مكان البيع والشراء”، كما صرح إنه بالنسبة إلى المستثمرين يرون في الفترة الحالية أن ذلك الحال طبيعي فى تلك المرحلة.

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ومن المبشرات التي كشف عنها رئيس هيرميس، أن المستثمرين يعلمون أن هناك فرص عظيمة للاستثمار في الفترة القادمة داخل أغلب المناطق في جمهورية مصر العربية، كما توقع عدد من المستثمرين الاقتصاديين الذين قد شاركوا رسميا في استكشاف قد سبق وأن أجرته المجموعة المالية هيرميس في هذا الصدد، أنه يتوقع أن يشهد سعر الجنيه أمام الدولار تحسنا بسيطا خلال عام 2018.

من جهة أخرى، قد أظهر هذا الاستكشاف أن حوالي 64.29% من أعداد رجال الأعمال والمستثمرين المشاركين فيه، توقعوا أنه سوف يتراوح سعر صرف الجنيه المصري أمام سعر الدولار خلال هذا العام بين 16 و17 جنيه.