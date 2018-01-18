“العاملين بالرهن العقاري بلندن” يرفضون التعامل مع مستثمري “البيتكوين”

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تابع موقع مصر 365 رفض جمعيات البناء في بريطانيا التعامل مع المستثمرين بعملة البيتكوين، حيث أن المستثمرين يسعون في الوقت الراهن إلى استخدام أرباحهم من البيتكوين في الاستثمارات العقارات، ويواجه المستثمرين صعوبة من أجل الحصول على قروض من العاملين في مجال الرهن العقاري.

وأعلنت جمعيات البناء في بريطانيا أنها ترفض التعامل مع المستثمرين في البيتكوين حتى بعد قيامهم بتحويل العملات الرقمية إلى عملات نقدية، وخصوصاً بعد تقديم المستثمرين الأثر الورقي لأصول العملات الرقمية.

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صرح العديد من جمعيات البناء في بريطانيا وهي تابعة إلى مؤسسات مالية يملكها أعضاء مثل الاتحادات الائتمانية في أمريكا في بيان صادر عنها أنها لن تقبل أي أموال قد تم الحصول عليها من خلال التعامل في العملات الرقمية، وتأتي هذه التعليمات على الرغم من عدم وجود قانون أو حتى لائحة تنظيم عمل الرهن العقاري أو استثمارات الرهن العقاري أو الاستثمار في العملات الرقمية في بريطانيا يمنع الأشخاص من دفع الرهن العقاري من خلال عملات نقدية كانت من تداول العملات الرقمية وخصوصاً عملة البيتكوين.

ووصف أحد العاملين في صحيفة financial Times ما حدث معه عندما حاول الحصول على قروض الرهن العقاري حيث أعلن التالي “أول مقرض للرهن العقاري اتصلت به سألني عن العملات الرقمية، فقمت بالاتصال بأثنين من المقرضين الأخرين، حيث أعلنوا انهم لا يتعاملون بها، وحينما تم ذكر مصدر المال، طغى على الموقف تردد كبير للمساعدة أوى حتى لفهم المشكلة، وشخصياً أنا لا اعتقد أن مقدمي الرهن العقاري بشكل عام مستعدون لهذه القضية، وحدثي يعلن لي أن الكثير من الناس سوف يقدمون لنا مع أموال جمعت على ذاك النحو”.

كما أعلنت أحد الجمعيات البناء في المملكة المتحدة حيث أعلنت أنه لا يوجد خلال الوقت الراهن أي تنظيم للعملات الرقمية الإلكترونية، مما يضعها مع الفئات المشكوك في أنها لها صلة بعمليات غسيل الأموال، إلى جانب أن هذه العملات تحظى بشعبية كبيرة لدى المجرمين الذين يستخدمون هذه العملات لغسل عائداتهم الإجرامية.

والجدير بالذكر أن هناك العديد من التحذيرات من قبل الاقتصادات الرسمية في التعامل مع البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية حيث أن أصولها غير معروفة، وأعلن العديد أنها قد يكون لها صلة بتمويل الإرهاب أو عمليات غسيل الأموال.

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