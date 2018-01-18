الكشف عن شروط ومزايا وثائق التأمين على حياة عائل العائلة

Advertisements

تقدم بعض مؤسسات التأمين على الحياة نوعا من الوثائق الخاصة بعملية التأمين من أجل تغطية حياة عائل العائلة والأسرة ليكون مبلغ التأمين سند لهم في حالة أصابه مكروه ويكون ذلك أساس مقابل مخاطر الموت.

من أبرز الوثائق التي كشفت عنها شركات التأمين وثيقة مصر الألفية، حيث تسمح هذه الوثيقة للشباب في مقتبل السن بأن يقوموا بالاشتراك في التأمين والاستفادة بمزاياه من إدخار الحراسة التأمينية لأسرهم في وضعية الموت ليكون حصن وأمان لهم.

Advertisements

كما تسمح الوثائق المقدمة من قبل شركات التأمين بتكوين مقتنيات لهم في المستقبل تعيين الشبان ايضًا في إتمام عملية الزواج المتعلقة بالأولاد، على أن تتم بأقساط مخفضة أثناء الخمس سنين الأولى للتأمين وبما يلائم أوضاع الشبان.

اقرأ ايضًا: تعرف على أهم مزايا صناديق التأمين الخاصة ومن ابرزها استثمارات بقيمة 60 مليار جنية

وعن فوائد الوثيقة المقدمة في حالة أن ظل العائل على قيد الحياة حتى تنتهي مدة التأمين المحددة:

أن الشركة سوف تقوم بدفع مكاسب سنوية مؤكدة بواقع ٤٠ جنيها لكل مِقدار تأمين قدره ٢٠٠٠ جنيه. دفع مكاسب إضافية من فائض المكاسب الذي تحققه مؤسسة تأمينات الحياة.

أما في وضعية موت زبون التأمين أثناء مدة التأمين يتم دفع: