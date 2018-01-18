البنك الأفريقي يعلن عن صرف 500 مليون دولار لمصر من الشريحة الثالثة

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ورد أن مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي قد وافق على استكمال القرض المخصص لمصر والذي يبلغ مقداره نحو 500 مليون دولار أمريكي، من أجل تمويل الفترة الثالثة الخاصة بالبرنامج المصري للحكومة الاستثمارية بالإضافة إلى دعم قطاع الطاقة.

ويعد هذا القرض المقدم وتحديدا الشريحة الثالثة منه هي آخر مبلغ من المقرر أن يقدمه البنك لمصر ضمن سلسلة من ثلاثة قروض سنوية قد سبق الاتفاق عليها، حيث وصلت إلى حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي، وتم تقسيم وتوزيع مواعيد السداد لكي تغطي الأعوام المالية “شهر يوليو / حزيران” 2015 /2016 إلى 2017/ 2018 بهدف دفع مورد مالي مخصص للحكومة المصرية لكي تتمكن من تطبيق برنامج الحكومة الاستثمارية ودعم قطاع الطاقة المقرر في خطتها.

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جدير بالذكر أن برنامج الحكومة المصرية قد سبق الكشف عنه وتنفيذ جزء كبير منه في إطار خطة الحكومة للإصلاح الهيكلي الشامل للبلاد، والتي تهدف إلى تحفيز الإصلاحات المالية العامة الموجودة وإعادة بناء وهيكلة العمليات التجارية، وخاصة للشركات متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة. وبوجه عام، سوف تساعد الشريحة الثالثة المقررة على تمويل هذه المشاريع المقرر تنفيذها في السنة المالية 2017/ 2018.

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من جهة أخرى، أبدت الحكومة المصرية التزاما صريح باستكمال خطتها الاقتصادية، والعمل على الإصلاحات من أجل النهوض بالعملية التجارية بالإضافة إلى النهوض بتنمية البلاد والنمو الصناعي، والنهوض بمستوي محدودي الدخل وتوجيه الدعم لمستحقيه منهم وخلق فرص العمل في العديد من القطاعات لكافة المؤهلات.