الذهب يخسر مكاسبه مع تعافي الدولار من أدنى مستوى في 3 سنوات

Advertisements

تراجعت أسعار الذهب عن المكاسب التي حققتها في المعاملات المبكرة حيث انتهت الجلسة بانخفاض تزامنا مع تعافي الدولار من أدنى مستوى في ثلاث سنوات بسلة المعاملات، وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.77% ليصبح سعر الأونصة الواحدة 1328.20 دولار في آخر جلسة تداول بالسوق الأمريكي.

وقد سجل سعر الذهب في بداية الجلسة مستوى مرتفع عند 1343.91 دولار، وقد سجل الذهب أقوي مستوي في يوم 8 سبتمبر الماضي ليصبح سعر الأوقية 1344.44 دولار أمريكي، وقد انخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.1% ليصبح 1335.40 دولار للأونصة.

Advertisements

وقد سجل سعر الدولار ارتفاعا بنسبة 0.3% ليصبح سعره 90.656 في سلة العملات الرئيسية عقب ما شهد سعر الدولار أدنى مستوياته منذ شهر ديسمبر 2014 عند 90.113 في وقت سابق بالجلسة.

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة على مرات متفاوتة بصورة تدريجية خلال العام الجاري مما يؤدي إلى تأثر أسعار الذهب وارتفاع تكلفة الفرصة البديلة لحائزي الذهب بينما تقوي الدولار المقوم به المعدن.

ومن ضمن المعادن النفسية يشهد سوق الفضة تراجعا في أسعارها بنسبة 1.14% ليصبح سعر الأونصة 16.10 دولار، في حين سجل البلاتين ارتفاعا بنسبة 0.22% ليصبح سعر الأونصة الواحدة 1000.40 دولار بعد أن حقق أعلى مستوى في تعاملاته الفورية يوم 8 سبتمبر الماضي عند 1006.60 دولار.

بينما سجل البلاديوم ارتفاعا في سعره خلال المعاملات الفورية بنسبة 2.02% ليصبح سعر الأونصة 1116.10 دولارا بعد أن شهد في تعاملات أمس هبوطه بنسبة 3% عقب بلوغ سعر الأونصة مستوى قياسي مرتفع عند 1138 دولار،ويستمر البلاديوم في تحقيق ارتفاع سعر بسبب زيادة الطلب في سوق السيارات على المعدن خوفا من نفاد المعروض منه.

اقرأ أيضا.. سعر الذهب اليوم في مصر “جدول”.