تعرف على ردود الأفعال العربية بخصوص البتكوين

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تبايت ردود الفعل على مستوى العالم فيما يتعلق بالعملات الرقمية، والجدير بالذكر ان ردود الأفعال العربية تجاه تلك العملات كانت إلى حد كبير مشابهة حيث انه تم التحذير منها على مستوى أغلب الدول العربية، وذلك لعدم وجود اي رقابة عليها وانه يمكن استغلالها بطرق غير قانونية، وسوف يعرض موقع مصر 365 أهم المواقف التي تم اتخاذها من قبل الدول العربية فيما يخص العملات الرقمية وخصوصا عملة “البيتكوين” التي أصبحت رائجة جدا في السوق العالمي خلال الفترة الأخيرة.

وعلى مقدمة هذه الدول كانت جمهورية مصر العربية من الدول التي قامت بتحذير المعاملات الرقمية قال مسؤول مصرفي رفيع المستوى في البنك المركزي المصري إنه لا توجد نية للتداول أو إصدار تشريعات أو قانون خاص يسمح بتداول العملات الافتراضية أو الرقمية، أبرزها “بيتكوين” منتج مالي في المعاملات المالية والمصرفية، موضحا أنه حتى الآن لا يوجد تشريع أو قانون بشأن العملات الافتراضية والإلكترونية في مصر يسمح بالتداول.

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ومن جانبها فقد حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي من “العواقب السلبية” لتداول العملة الإلكترونية “بيتكوين”، مؤكدا أن هذا النوع من العملات الافتراضية “ليست عملة معتمدة داخل المملكة”، وقد أوضحت المؤسسة أن العملة الافتراضية، التي يتم تداولها عبر شبكة الإنترنت، أصبحت أكثر خطورة من “كونها خارج مظلة السيطرة داخل المملكة العربية السعودية”.

والجدير بالذكر انه في الوقت الذي تم فيه تنشيط ظاهرة التداول في العملة الافتراضية المعروفة باسم “بيتكوين” مؤخرا، حذر البنك المركزي الأردني من أن العملات الافتراضية ليست عملة قانونية ولا يوجد أي التزام على أي بنك مركزي في العالم أو أي حكومة لتبادل القيمة مقابل المال الصادرة عن هذه البلدان أو السلع الدولية المتداولة أو الذهب.

والجدير بالذكر ان محافظ البنك المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة مبارك رشيد المنصوري قد حذر من المخاطر المرتبطة بتداول العملات الافتراضية وخاصة العملة الرقمية “بيتكوين”، ومن جانبه أصدر البنك المركزي في المغرب بيانا في 20 نوفمبر ينص على أن أي شخص يتاجر بالعملة سيخضع لعقوبات وغرامات، وربما السجن، خاصة إذا كان يتعامل مع بلدان أجنبية، وعلى صعيد اخر أعلن محافظ البنك المركزي القطري أنه البنك المركزي سينظر في العملات الافتراضية وأن هناك فرصة للعمل بها مستقبلا في قطر.

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