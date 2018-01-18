ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة اليوم والمكاسب بقيمة 8.5 مليار جنيه

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انتهت اليوم تعاملات البورصة المصرية ليوم الخميس، والتي تعتبر نهاية تعاملات الأسبوع الحالي، مشيرة إلى ارتفاعات جماعية في جميع المؤشرات، حيث تمكن رأس المال السوقي خلال تعاملات اليوم من الوصول إلى مستوى 861.8 مليار جنيه، وهو المستوى الذي أغلق عنده رأس المال السوقي ليكون بذلك قد سجل ارتفاع بقيمة 8.5 مليار جنيه.

الجدير بالذكر أن رأس المال السوقي قد وصل إلى هذا المستوى بعد الارتفاع الذي طرأ عليه خلال تعاملات اليوم، حيث سجل رأس المال السوقي خلال تعاملات الأربعاء نحو 853.317 مليار جنيه، وذلك قبل الارتفاعات التي أضيفت إلى قيمته خلال تعاملات اليوم.

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وارتفع مؤشر إيجي إكس 30 خلال تعاملات اليوم ليستقر عند مستوى 15411 نقطة، وذلك بعد أن حقق المؤشر ارتفاع بقيمة 1.40%، بينما سجل مؤشر إيجي إكس 50 اليوم ارتفاع بقيمة 1.12% وبالتالي فقد استقر المؤشر بعد تلك الارتفاعات اليوم عند مستوى 2744 نقطة.

وأشارت تقارير البورصة اليوم أيضا إلى ارتفاع مستوى مؤشر إيجي إكس 20، والذي وصل إلى مستوى 15.009 نقطة، وذلك بعد أن حقق ارتفاع بقيمة 1.4%.

هذا بجانب الارتفاعات التي حققتها مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال تعاملات اليوم في البورصة، وكان من بين تلك المؤشرات، المؤشر إيجي إكس 70 والذي قد ارتفع اليوم ليستقر عند مستوى 855 نقطة مع نهاية التعاملات مسجلا ارتفاع بقيمة 0.56%.

هذا بجانب الارتفاع الذي تمكن مؤشر إيجي إكس 100 اليوم من تحقيقه، حيث وصل المؤشر اليوم مع نهاية التعاملات إلى مستوى 2037 نقطة، وذلك بعد أن حقق المؤشر اليوم ارتفاع بقيمة 0.88%.

جاء هذا خلال تعاملات البورصة اليوم، والتي أظهرت ارتفاعات جماعية وملحوظة في مؤشرات البورصة، وجاءت تلك الارتفاعات بصورة جماعية وفقا للتقارير التي صدرت عن تعاملات البورصة، وذلك مع نهاية تعاملات جلسة نهاية الأسبوع.

الجدير بالذكر أن تعاملات البورصة تلك والارتفاعات الجماعية التي حققتها المؤشرات تشير إلى المزيد من المؤشرات الإيجابية التي بدأت تظهر خلال الفترة الأخيرة على الاقتصاد المصري، والتي تعد دليل واضح على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت الحكومة في تحقيقه وفقا للتصريحات الصادرة عن الخبراء الاقتصاديين.

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