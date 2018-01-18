عائد أذون الخزانة يتراجع بقيمة 1%

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أعلنت وزارة المالية اليوم خلال مجموعة من البيانات الرسمية الصادرة عنها عن قيمة التراجع الذي شهده العائد على أذون الخزانة، مضيفة أن التراجع الذي سجله العائد وصلت قيمته إلى نحو 1%، وذلك بعد أن كانت قيمة متوسط العائد على أذون الخزانة يصل إلى 18.424% بالنسبة لأجل 182 يوم.

بينما سجلت أعلى قيمة للعائد نحو 18.549% وسجلت أقل قيمة نحو 18.100%، بينما وصلت أعداد المرات التي تم خلالها تغطية العطاء إلى نحو 3.1 مرة، وعلى الجانب الآخر، وصل متوسط قيمة العطاء بالنسبة لأذون الخزانة أجل 364 يوم إلى نحو 17.483%.

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بينما سجل أعلى قيمة للعائد نحو 17.61%، وكانت أقل قيمة سجلها العائد تصل إلى 17.00%، وذكر المركزي أن عدد المرات التي تم خلالها تغطية العطاء قد وصلت إلى 2.5 مرة.

هذا وقد قام البنك المركزي في يوم الخميس بإجراءات الطرح بالنيابة عن وزارة المالية، وجاءت تلك الإجراءات تشمل طرح أذون خزانة بقيمة 14 مليار جنيه، وقام المركزي بهذا الإجراء سعيا وراء توفير النفقات التي تحتاجها البلاد وكذلك العمل على سد قيمة العجز التي تعاني منها الموازنة العامة للدولة.

ووصلت قيمة الطرح الأول الخاص بأذون الخزانة لأجل 182 يوم ما يعادل 6.5 مليار جنيه، بينما وصلت قيمة الطرح الثاني بالنسبة لأذون الخزانة أجل 364 يوم إلى نحو 7.5 مليار جنيه، هذا وتقوم الحكومة بإجراءات الطرح تلك التوفير النفقات التي تحتاجها البلاد، هذا بجانب التخلص من قيمة العجز الذي تعاني منه الموازنة العامة للدولة.

وتقوم الحكومة بتوفير ذلك من خلال إجراءات الاستدانة المحلية، والتي تقوم بها من خلال طرح أدوات الدين الحكومية والتي من الممكن أن تكون أذون خزانة أو سندات، وتأتي البنوك العامة في مقدمة القطاعات المقبلة على شراء تلك الأدوات والتي يقوم المركزي بطرحها بدلا من وزارة المالية بصورة دورية.

هذا وقد شهدت الديون الخارجية على البلاد خلال الفترة الأخيرة ارتفاعات ملحوظة، هذا على الرغم من المؤشرات الإيجابية التي ظهرت مؤخرا على الاقتصاد المصري، والتي أشار إليها العديد من الخبراء الاقتصاديين خلال التصريحات الأخيرة.

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