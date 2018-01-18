بغداد تتعاقد مع شركة بريتيش بتروليوم لتطوير حقول البترول

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وقعت بغداد عقدا مع شركة بريتيش بتروليوم خلال اليوم الخميس وذلك من اجل ان يتم تطوير الحقول النفطية الموجودة في محافظة كركوك الغنية بالنفط التي استعادها الاكراد العراقيون مؤخرا في محاولة لمضاعفة الانتاج، وقد تم الاعلان من خلال وكالة فرانس برس ان وزير النفط العراقي جبار اللعيبي ومدير شركة بي بي مايكل تاونسند وقعا عقدا في مقر شركة نفط الشمال في حي بابا كركر في كركوك.

واعلنت وزارة النفط العراقية في بيان ان الاتفاق يهدف الى “زيادة الانتاج الى 750 الف برميل يوميا”، وتبلغ الطاقة الانتاجية الحالية من حقول كركوك 420 الف برميل، يوميا بحسب بغداد، ومع ذلك، فإن إنتاج النفط من هذه الحقول، باستثناء حقول هافانا وباي حسن توقف، لا يتجاوز 120 ألف برميل يوميا لتلبية الاحتياجات المحلية.

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وفي شهر اكتوبر الماضي دعا اللعيبي شركة “بي بي” البريطانية لدعم تطوير بلاده حقول كركوك النفطية، كانت حقول النفط العراقية، بما فيها كركوك، تحت الإدارة البريطانية قبل قرن، في عام 2013، وقعت وزارة النفط العراقية عقدا استشاريا مع الشركة البريطانية لمساعدة شركة نفط الشمال لتطوير حقول هافانا وبابا كركر، في كل من محافظة كركوك، في شمال البلاد.

لكن العمل لم ينفذ لأن حكومة بغداد فقدت السيطرة على الحقول لصالح القوات الكردية في عام 2014 في أعقاب الهجوم المفاجئ على تنظيم الدولة الإسلامية وسيطرتها على مناطق شاسعة في شمال وغرب البلاد، وقال مسؤول في شركة النفط العراقية في شمال البلاد ان قدرة حقل بابا كركر على إنتاج 50 ألف برميل يوميا وميدان هافانا 50 الى 60 الف برميل يوميا.

من جهة أخرى قد كشف العتيبي خلال اليوم الخميس أنه لدينا سفر قريب من تركيا لبحث اتفاق حول خط انابيب النفط الى ميناء جيهان التركي من حقول كركوك، وعلى الرغم من عودة القوات العراقية إلى جميع حقول النفط في مدينة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الشمالية، فإن السلطات الاتحادية لا تزال غير قادرة على تصدير النفط عبر خطوط الأنابيب الشمالية بسبب الأضرار التي لحقت بعمليات عسكرية ضد الجهاديين، وكذلك للعبور عبر الأراضي الكردية.

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