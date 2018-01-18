“السيسي” في “حكاية وطن” أسعار اللحوم انخفضت ما بين 20 إلى 40 جنيه للكيلو

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر “حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز” حيث أعلن أن أسعار اللحوم خلال الفترة السابقة قد تراجعت إلى حد كبير وقد بلغت نسبة الانخفاض ما بين ثلاثين وأربعين جنيه مصري في بعض أنحاء الجمهورية إلى جانب انخفاض أسعار اللحوم بقيمة عشرين جنيه مصري في بعض المناطق الأخرى.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي مصرحاً “اللحوم أكثر حاجة ممكن تكون مؤشر، وده يدل على إننا الحمد لله نجحنا في الفترة السابقة”، ووجه السيسي حديثه إلى جموع المواطنين خلال اليوم الثاني على التوالي من فعاليات مؤتمر حكاية وطن حيث قال “عارف يا فندم إن أسعار اللحوم انخفضت أومال إحنا قاعدين بنعمل إيه!”.

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وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي أن العمل على تطبيق برنامج يهدف إلى خفض أسعار اللحوم في جمهورية مصر العربية يعد أمر صعب، ويحتاج إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى، وليس للقطاع الخاص أي إنجازات في ذلك المجال.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه خلال الفترة الحالية سوف يتم افتتاح العديد من المشروعات التي تهدف إلى العمل على تزويد الأسواق التجارية بإنتاج عالي من أجل الحد من ارتفاع أسعار اللحوم.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي أن المسؤولين في الدولة المصرية يعملون على ضبط آليات الأسواق التجارية من أجل تحقيق إنتاج كبير جداَّ من أجل أن يشعر المواطن المصري بثمار التنمية الاقتصادية.

وأوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة المصرية تعمل إلى تقديم الإعانات والعمل على مساعدة صغار مربيي المواشي من الفلاحين عن طريق دعم المشروعات الصغيرة مثل مشروع البتلو من أجل العمل على عودة أسعار اللحوم إلى طبيعتها مرة أخرى قبل أن يتم تعويم تحرير سعر صرف الجنيه.

وتساؤل الرئيس عبدالفتاح السيسي “هل الأسعار خلال الأيام السابقة زادة ولا ثبتت ولا قلت؟” وأشار أن أسعار اللحوم تعد مؤشر، فلو ثبتت أسعار اللحوم فأعلن الرئيس “لو أن أسعار اللحوم لو ثبتت يبقى أحنا إلى حد ما ناجحين لأنه لن تزيد إلى أكثر من هذا الحد”، وأوضح أنه على معرفة أن أسعار اللحوم انخفضت.

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