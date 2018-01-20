وزير الصناعة: الوزارة تركز على تطوير أربعة قطاعات صناعية رئيسية

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قال طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن الوزارة تصب جهودها حاليًا على أربعة قطاعات صناعية رئيسية هي ( المنسوجات و البتروكيماويات والهندسة ومواد البناء ) وذلك خلال لقائه مع مجموعة أكسفورد بزنس جروب .

وناقش وزير الصناعة عدداً من الخطط التي وضعتها الوزارة لتطوير الصناعات التحويلية والمكونات الرئيسية لها .

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وأشاد قابيل بالجهود التي تبذلها الوزارة من أجل زيادة عدد الأراضي الصناعية المعروضة، وتوسيع المناطق الصناعية حتى تستوعب أكبر قدر من الأنشطة الصناعية، موضحًا أن الأسعار المرتفعة للأراضي كانت وعلى مدار فترة طويلة عقبة أمام المصنعين بمصر وخاصة الشركات الصغيرة .

وتابع مؤكدا انه سيتم نشر كافة تفاصيل اللقاء بينه وبين مجموعة أكسفورد بزنس جروب في تقرير رسمي للمجموعة حول الاقتصاد المصري وسيتناول عدة جوانب عن مصر، من أهمها الاقتصاد الكلي والبنية التحتية والقطاع المصرفي والكثير من التطورات القطاعية ، و يعد هذا العام هو العام الخامس عشر لمجموعة أكسفورد بزنس جروب بمصر .

واستطرد قابيل إلى الأثر السلبي لتعويم الجنيه المصري على الصناعة ، وقال انه يتوقع أن هذه الخطوة تحقق هدفاً ايجابيا لترشيد الواردات وتعزيز الصادرات.