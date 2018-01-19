بالفيديو “السيسي” يجيب على سؤال “هل سيتم إلغاء بطاقات التموين؟”

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تابع موقع مصر 365 إجابة رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر “حكاية وطن” حول إقدام الدولة المصرية على القيام على الغاء بطاقات التموين وإلغاء السلعي، وأجاب الرئيس أن هذه مجرد شائعات.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي قائلاً “حد سأل كدة بسرعة عن التموين ونلغيه ونلغي العيش، لا مش هيحصل الكلام ده”، وأشار الرئيس أنه خلال فعاليات مؤتمر حكاية الوطن اليوم قد تم مناقشة إجراءات الحماية للمواطنين من أجل تخفيف عبء الإصلاحات الاقتصادية.

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وأهاب الرئيس عبدالفتاح السيسي بجموع المصريين على تعامل بحذر مع الشائعات ومحاولة التشكيك، قائلا “تعاملوا من الشائعات بحذر، واحذروا محاولات التشكيك التي تفقدكم الثقة بأنفسكم، وتفقدكم الثقة في أن الدولة من الممكن أن تتخذ إجراء يترتب عليه أزمات للمواطنين”.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه اليوم يتناول الحديث عن مواطنين ظروفهم صعبة فلن تقوم الدولة بإلغاء التموين والدعم السلعي كما يردد البعض، وأكد أن دعم الخبز أيضا مستمر وغير وارد أن يتم منع الدعم السلعي ودعم الخبز عن المواطنين في الدولة المصرية.

وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور “علي المصيلحي” أنه قد تم عرض زيادة مقررات الحصص التموينية إلى أربعين جنيه مصري لكل مواطن، وأصر الرئيس عبدالفتاح السيسي أن تكون قيمة الدعم السلعي حوالي خمسين جنيه مصري.

وأكد الدكتور علي المصليحي أن الدعم السلعي والتمويني يؤدي دور كبير من أجل العمل على تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية الفقيرة وخصوصاً مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي المصري في الوقت الحالي.

وأعلن علي المصيلحي الذي شارك بكلمته في فعاليات جلسة “الاقتصاد والعدالة الاجتماعية” ضمن فعاليات اليوم الثاني على التوالي من مؤتمر “حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز” حيث أكد أن الدعم السلعي التمويني يتكلف حوالي أربعين مليار جنيه مصري إلى جانب خمسة وأربعين مليار جنيه مصري دعم لرغيف الخبز المدعم مما يساهم في مساعدة العديد من طبقات محدودي الدخل على تحمل تكاليف المعيشية خلال فترة الإصلاحات الاقتصادية الحالية.

أوضح الدكتور علي المصيلحي أن دعم يقدم من العديد من مناطق التجارة الداخلية خلال الفترة القادمة مما سوف يساهم في العمل على توفير مزيد من السلع حتى لا يحدث أي غلاء في أسعار السلع داخل الأسواق المصرية التجارية.

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