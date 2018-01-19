سعر صرف الدولار يقترب من أدنى مستوى له خلال 3 سنوات

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استمرارا لحالة الانخفاض التي لحقت بسعر صرف الدولار، أعلنت المؤشرات الرسمية أن سعر الدولار مازال ينخفض حتى بات قريبا من أدنى مستوى له خلال الثلاث سنوات الأخيرة مقابل تعاملاته المصرفية أمام سلة عملات اليوم الجمعة.

أعلنت التصريحات أن الدولار خلال تعاملات اليوم مازال يشهد انخفاضًا فى تعاملاته لتكون هذه المدة هي الأطول، ليستمر بذلك سعر الدولار متجهًا نحو الهبوط على مدار أسبوعه الخامس، وتستمر خسائره في التعاملات والتى لم يشهد مثلها منذ شهر مايو 2015.

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وبناءا على ذلك قد أصدرت المؤشرات الأمريكية تقرير يشهد بأن العملة الوطنية لها قد انخفضت إلى أدنى مستوى منذ شهر ديسمبر لعام 2014 خلال تعاملاتها هذا الأسبوع بشكل عام، وسط تخوفات اقتصادية كبيرة من توقف العمل داخل الحكومة الأمريكية.

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كما جاء ضمن التقرير الأمريكي أن مؤشر الدولار قد قارب إلى الوصول إلى هذا المستوى المتدني اليوم، حيث تراجع المؤشر العام من جديد بمقدار 0.3% ليصل إلى 90.243، وهو المستوى الذي يسبق الأدنى في التعاملات والتي قد سجلته العملة الخضراء يوم أمس الخميس، حيث وصلت إلى 90.113، ليكون بهذا قد شهد المؤشر العام الأمريكي خسارة نحو 2% منذ بداية العام الجديد فقط.

من جهة أخرى، قد انخفضت العملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم إلى 0.5% في تعاملاتها أمام العملة اليابانية، لتكون بذلك قد سجلت حوالي 110.60 ين، بينما شهدت تعاملات عملت الين تعافى مؤقت من بعد أن وصلت إلى أدنى مستوى لها ايضًا وذلك خلال أربعة أشهر حيث سجلت 110.19 ين مقابل تعاملاتها أمام الدولار.